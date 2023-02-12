Латвия сделала выбор: смотрите, кто поедет на «Евровидение» от наших соседей

Но на этот раз Латвию на «Евровидении» будет представлять группа Sudden Lights. Как и в полуфинале, в финале одинаково важную роль играли не только зрители, но жюри. Выбор был сделан по совместной оценке звонков и СМС-сообщений латвийских зрителей и голосования жюри.