В субботу, 11 февраля, прошел финал песенного конкурса Supernova, в ходе которого стало известно, кто представит Латвию на международном песенном конкурсе «Евровидение 2023» в Ливерпуле. Победителями стали группа Sudden Lights с песней «Aijā».
Латвия сделала выбор: смотрите, кто поедет на «Евровидение» от наших соседей
Латвия сделала выбор: смотрите, кто поедет на «Евровидение» от наших соседей
Но на этот раз Латвию на «Евровидении» будет представлять группа Sudden Lights. Как и в полуфинале, в финале одинаково важную роль играли не только зрители, но жюри. Выбор был сделан по совместной оценке звонков и СМС-сообщений латвийских зрителей и голосования жюри.
Напомним, что в субботу, 11 февраля, в Эстонии состоялся финал конкурса Eesti Laul. Его победительницей стала Алика Милова, которая с песней «Bridges» представит нашу страну на «Евровидении 2023» в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.
В 2022 году «Евровидение» выиграли представители Украины Kalush Orchestra с песней «Стефанія», однако было решено доверить проведение конкурса в 2023 году Великобритании.
Ключевые слова