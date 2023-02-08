Человек, приближенный к кругу 64-летней американской певицы Мадонны, дал интервью изданию New York Post.
Одержима! Инсайдер рассказал, что Мадонна делает со своим лицом
Как заявил инсайдер, певица не понимает, что становится похожей на карикатуру самой себя, и желает выглядеть Мадонной 2000-х годов. Также он отметил, что исполнительница говорит о себе в третьем лице.
Инсайдер отметил, что Мадонна хочет иметь свои знаменитые высокие скулы и применяет для этого филлеры. Он заявил, что певица узнала, будто пухлые щеки отвлекают внимание от морщин, и стала, как он выразился, одержима этой идеей.
Источник добавил, что Мадонне нравится окружать себя молодыми людьми и питаться их позитивом и творческой энергией. Он подчеркнул, что певица осознает свой возраст.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США). Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии «Грэмми». На днях своим внешним видом Мадонна испугала зрителей этой престижной премии. Смотрите ЗДЕСЬ!