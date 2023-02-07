«Это не может быть она!» Мадонна испугала внешним видом на премии «Грэмми»

Престижное мероприятие не обошлось без эпатажной Мадонны. На «Грэмми» 64-летняя звезда появилась в строгом черном костюме и белоснежной рубашке.

Впрочем, все внимание публики было обращено на ее лицо без единой морщинки – известно, что артистка злоупотребляет пластическими операциями и инъекциями красоты. Выглядит это пугающе.

«Пожалуйста, верни брови!»; «Мадонна не знает, что такое естественность!»; «Не понимаю ее, но она звезда, ей можно», – комментируют внешний вид звезды зрители «Грэмми».

Мадонна на премии «Грэмми» Фото: MARIO ANZUONI/Reuters/Scanpix

Даже поклонники не узнали 64-летнюю поп-диву, заявив, что она переборщила с пластическими операциями. Фанаты поп-дивы отметили, что она весьма отличается от своих тщательно отредактированных фотографий в Instagram, и даже заявили, что она стала «неузнаваемой».

What is happening to Madonna pic.twitter.com/afdyPyoQjS — Lauren Chen (@TheLaurenChen) February 6, 2023

Напомним, концертный тур Мадонны The Celebration Tour должен будет отметить 40-летие ее работы в музыкальной индустрии. Концерты должны начаться в Северной Америке в июле этого года, и пройти в 35 городах.