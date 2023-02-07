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«Это не может быть она!» Мадонна испугала внешним видом на премии «Грэмми»

Limon.ee
«Это не может быть она!» Мадонна испугала внешним видом на премии «Грэмми»
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Фото: MARIO ANZUONI/Reuters/Scanpix

Американская певица Мадонна шокировала своим внешним видом на 65-й церемонии вручения наград «Грэмми».

Престижное мероприятие не обошлось без эпатажной Мадонны. На «Грэмми» 64-летняя звезда появилась в строгом черном костюме и белоснежной рубашке.

Впрочем, все внимание публики было обращено на ее лицо без единой морщинки – известно, что артистка злоупотребляет пластическими операциями и инъекциями красоты. Выглядит это пугающе.

«Пожалуйста, верни брови!»; «Мадонна не знает, что такое естественность!»; «Не понимаю ее, но она звезда, ей можно», – комментируют внешний вид звезды зрители «Грэмми».

Мадонна на премии «Грэмми»
Мадонна на премии «Грэмми» Фото: MARIO ANZUONI/Reuters/Scanpix

Даже поклонники не узнали 64-летнюю поп-диву, заявив, что она переборщила с пластическими операциями. Фанаты поп-дивы отметили, что она весьма отличается от своих тщательно отредактированных фотографий в Instagram, и даже заявили, что она стала «неузнаваемой».

Напомним, концертный тур Мадонны The Celebration Tour должен будет отметить 40-летие ее работы в музыкальной индустрии. Концерты должны начаться в Северной Америке в июле этого года, и пройти в 35 городах.

В официальном пресс-релизе Мадонна заявила: «Я очень рада изучить как можно больше песен в надежде подарить моим поклонникам шоу, которого они ждали».

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