В конце января в эфире эксклюзивного «Лимонад-шоу» на портале Limon.ee в гостях у журналиста Виктории Соломончук побывал российский стендапер, соведущий шоу «АЧС» на Youtube-канале «Разговорный Жанр» Алексей Шупляков, который, несмотря на все старания, так и не признан в РФ «иноагентом». Он сейчас живет в Эстонии, но любит путешествовать по миру.
«В полиции уже выписывают депортационные документы!»: российский стендапер Шупляков сравнил Копли с РФ
После новости на Limon.ee «Как только я пересеку границу – я присяду на 8 лет»: стендапер Алексей Шупляков о переезде, жизни в Эстонии и карьере юмориста вышел новый эпизод шоу «АЧС», которое Шупляков ведет вместе с комиком Александром Долгополовым. Они в шуточной форме обсудили состоявшийся на портале Limon.ee эфир и удивились тому, с какой проблемой в прямой эфир дозвонилась слушательница.
«Пару дней назад мне в Инстаграме написали и позвали на подкаст местного СМИ, которое называется Postimees. Подумал, что круто, я за. Наступил тот день. Зашел на их сайт, прочитал описание выпуска: "Наступили хмурые денечки, в Таллинне было всего два солнечных дня, и мы будем вести остроумную беседу, которая развеет вас этим вечером, со стендапером Алексеем Шупляковым и психологом таким-то таким-то. Психолог - это не я, кстати. И вот я туда приезжаю и мне говорят, что психолог не приехала, не смогла, в последний момент отказалась. Видимо она пыталась чему-то нас научить в этот момент. Она же психолог», - рассказывает Шупляков своему соведущему Долгополову.
«Это был урок вам, что не всегда нужно рассчитывать на психолога, важно уметь решать проблемы и самостоятельно», - подхватил Долгополов.
Стендапер Шупляков остался в восторге от гигантского здания Postimees Grupp, где висят картины современного искусства. «На этой картине стоит огромная женщина с обнаженной вагиной и хлещет голого мужика», - вспоминает комик.
«Я никогда не был в подкасте-прямом эфире, где тебе, как на радио, звонят слушатели. И там звонила девушка: "Вот, плохая погода второй день, и я хотела бы спросить у Алексея, какие есть рецепты от плохого настроения во время плохой погоды?" И я сказал ей: "Бухать!» - смеется стендапер.
Долгополов после таких слов засомневался, не депортируют ли их из Эстонии.
«Нас, возможно, реально депортируют. Это очень неловкий момент. У меня спрашивают: "Куда вы любите ходить в Таллинне?" Я отвечаю: "Ну вот, мне нравится ездить в Хельсинки". Она спрашивает: "Что-то еще?" Я говорю: "Мне нравится, как близко находится аэропорт". Она говорит: "Я правильно понимаю, что ваше любимое занятие в Таллинне - это уезжать из Таллинна?" Я очень тупой человек», - признается Шупляков.
Долгополов не полез за словом в карман: «Ты правда это сказал? Ты над ней угорал? Ты издевался над ней? Ты издевался над эстонцами и Эстонией, над страной, которая дала нам возможность чувствовать себя безопасно? Зачем ты это делала? Ты всех нас подведешь под монастырь!»
Перед тем, как Шупляков поделится историей про свои ощущения от первой поездки в Копли (Пыхья-Таллинн), Долгополов еще раз успеет пошутить о том, что им после таких слов уже где-то в полиции выписывают депортационные документы.
«Я недавно впервые побывал в Копли, где как будто вновь оказался в России. Я понимаю, что не стоило это говорить, возможно, в следующий раз мне надо думать о прямых эфирах, на которые я иду. В Копли, как в России, можно идти мимо домов и там на домах реклама...» - рассказывает Алексей Шупляков.
Александр Долгополов вспомнил о том, как ненавидел в России на ТНТ систему, при которой комики не могли давать интервью без одобрения начальства и им всё запрещали.
«Мне всегда казалось, что это полный отстой! Но сейчас задумываюсь, может на канале ввести запрет для тебя конкретно? Ты будешь ходить с заготовленной речью на прямые эфиры. У тебя будут спрашивать про любимое место в Таллинне и ты будешь отвечать: "Я люблю Эстонию очень сильно. Я благодарен ОЧЕНЬ за то, что эта страна нас приняла и также хочу отметить, особенно сделать акцент на том, что Копли не похож на Россию, ничего связанного с Россией я здесь не испытываю. Алкоголь - это плохо», - подкалывает своего соведущего Долгополов.
Дальше они уже начали говорить о темах, не связанных с Эстонией, и обсудили в том числе новый клип Шамана на песню «Исповедь».
Смотрите выпуск в конце новости!
Справка
Алексей Шупляков жил в Москве, Петербурге, Тбилиси, Афинах. В Таллинн переехал в марте 2022 года.
Окончил Литературный Институт им. Горького со специальностью «литературный работник», но так до конца и не понял, что означает эта специальность.
Соведущий шоу «АЧС» на канале «Разговорный Жанр», стендап-комик, сценарист, автор рассказов.
Работал курьером, заправщиком, продавцом книг, копирайтером, помощником юриста, менеджером по рекламе, трафик-менеджером, директологом, интернет-маркетологом, сценаристом YouTube-проектов.
4 года работал на YouTube-канале «Навальный Live» сценаристом.