«В полиции уже выписывают депортационные документы!»: российский стендапер Шупляков сравнил Копли с РФ

«Я никогда не был в подкасте-прямом эфире, где тебе, как на радио, звонят слушатели. И там звонила девушка: "Вот, плохая погода второй день, и я хотела бы спросить у Алексея, какие есть рецепты от плохого настроения во время плохой погоды?" И я сказал ей: "Бухать!» - смеется стендапер.

Долгополов после таких слов засомневался, не депортируют ли их из Эстонии.

«Нас, возможно, реально депортируют. Это очень неловкий момент. У меня спрашивают: "Куда вы любите ходить в Таллинне?" Я отвечаю: "Ну вот, мне нравится ездить в Хельсинки". Она спрашивает: "Что-то еще?" Я говорю: "Мне нравится, как близко находится аэропорт". Она говорит: "Я правильно понимаю, что ваше любимое занятие в Таллинне - это уезжать из Таллинна?" Я очень тупой человек», - признается Шупляков.

Долгополов не полез за словом в карман: «Ты правда это сказал? Ты над ней угорал? Ты издевался над ней? Ты издевался над эстонцами и Эстонией, над страной, которая дала нам возможность чувствовать себя безопасно? Зачем ты это делала? Ты всех нас подведешь под монастырь!»

Перед тем, как Шупляков поделится историей про свои ощущения от первой поездки в Копли (Пыхья-Таллинн), Долгополов еще раз успеет пошутить о том, что им после таких слов уже где-то в полиции выписывают депортационные документы.