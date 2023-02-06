ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ За пропавшую в Эстонии таксу назначили вознаграждение – 2000 евро!

Кроличья такса по кличке Носсу потерялась в прошлую пятницу на прогулке, до сих пор хозяйка не может ее найти. Отчаявшись, семья потеряшки предложила нашедшему их маленького друга вознаграждение в 2000 евро.

Хозяйка собаки Аврора пишет в социальных сетях, что Носсу потерялся в пятницу, 3 февраля. В последний раз собаку видели в районе улицы Айса.

«Мы думаем, что пес нашел теплое местечко где-то поблизости. Вскоре он обязательно начнет искать пищу. Не пугайте, позовите его тихонечко, приманите его едой, оставьте теплое одеяло или что-то еще. Тепло – вот что ему сейчас нужно больше всего», – говорит хозяйка собаки, которая предложила вознаграждение в размере 2 000 евро тому, кто сможет найти Носсу или предоставить точную информацию о его месте нахождения.

«Мое сердце разбито! Я жду, когда моя маленькая глазастая собачка вернется домой!» – молит о помощи хозяйка. Она предполагает, что таксу могли забрать и увезти на машине. Поэтому сейчас она может находиться в любой части Эстонии.

«Если вы видели, как кто-то ловит маленькую коричневую собачку и садится с ней в машину, пожалуйста, немедленно сообщите об этом», – просит хозяйка, добавляя, что все, у кого в Пярну есть бабушки и дедушки, также должны передать им информацию о пропавшей собаке.