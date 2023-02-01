Полуфиналы Евровидения в этом году пройдут без участия Украины

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон и мэр Турина Стефано Ло Руссо принимают участие в церемонии обмена ключом от Евровидения. Фото: MOLLY DARLINGTON

А всё потому, что по правилам конкурса страна-победитель не участвует в полуфиналах, она автоматически проходит в финал вместе с пятеркой главных на Евровидении стран, вносящих наибольший вклад в организацию сего мероприятия. Поэтому Украина вместе с Великобританией, Испанией, Германией, Италией и Францией выступят на конкурсе в этом году только один раз - в финале, который состоится 13 мая.

В прошлом году победу на Евровидении одержал украинский коллектив Kalush Orchestra с песней Stefania. Из-за продолжающихся военных действий со стороны России на территории Украины, конкурс было решено перенести в Великобританию, потому что эта страна заняла второе место на Евровидении-2022 в итальянском Турине.

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение-2023», который пройдет в Ливерпуле от имени Украины, вчера также объявили лозунг и логотип. Масштабное событие пройдет под девизом «United by music» («Объединенные музыкой»).

В первом полуфинале 9 мая выступят 15 стран: Сербия, Швеция, Латвия, Молдова, Ирландия, Швейцария, Норвегия, Израиль, Португалия, Нидерланды, Хорватия, Финляндия, Мальта, Азербайджан, Чехия.

Во втором полуфинале 11 мая на сцене появятся 16 государств: Армения, Албания, Кипр, Австралия, Румыния, Австрия, Дания, Литва, Бельгия, Сан -Марино, Исландия, Словения, Греция, Грузия, Эстония, Польша.

Порядок выступления артистов в финале будет определен позже.

Артист, который представит Эстонию на Евровидении-2023, определится в финале национального отбора Eesti Laul 11 февраля. По мнению букмекеров, самые большие шансы, что от нашей страны в Ливерпуль отправится певица из Нарвы Алика Милова с песней Bridges, но обаятельный Ollie с хитом Venom наступает ей на пятки.