В Ливерпуле представили логотип и лозунг «Евровидения-2023»

Красочный логотип, похожий на волчок, создает эффект электрокардиограммы – производит ряд сердец, каждое из которых реагирует на ритм и звук, символизируя большое коллективное сердце. Логотип выполнен в четырех цветах: желтый, синий и фиолетовый с розовым.

«Новый слоган демонстрирует уникальное партнерство между Великобританией, Украиной и принимающим городом Ливерпулем, чтобы донести конкурс песни „Евровидение“ до зрителей во всем мире, и невероятную силу музыки, чтобы объединить сообщества. Он также отражает само происхождение конкурса, чтобы сблизить Европу благодаря совместному телевизионному опыту в разных странах», — говорится в официальном заявлении Европейского языкового союза (EBU).