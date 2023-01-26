Ветер дует прямо в комнату: житель Эстонии купил дом, как в сказке про трех поросят

В 2016 году актер Ян Ууспыльд продал свой дом в Ляэне-Вирумаа. Полгода спустя купивший дом Имре Трийсберг, подал иск о возмещении ущерба против Ууспыльда, утверждая, что дом не выдерживает сильный ветер и совершенно не удерживает тепло.

В среду, 25 января, в Таллиннском окружном суде слушалась апелляция Яна Ууспыльда на решение Харьюского уездного суда от апреля прошлого года, который обязал известного эстонского актера выплатить компенсацию – 38 000 евро. Харьюский уездный суд установил, что дом, который Ууспыльд продал в 2016 году, имел скрытые дефекты, о которых покупатель не знал во время заключения договора.