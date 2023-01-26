Чт, 26.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Ветер дует прямо в комнату: житель Эстонии купил дом, как в сказке про трех поросят

Анналийза Кёсс
Ветер дует прямо в комнату: житель Эстонии купил дом, как в сказке про трех поросят
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Бывший баскетболист Имре Трийсберг, купивший дом у Яна Ууспыльда, обвинил эстонского актера в том, что тот скрывал плачевное состояние здания. Спор о доме дошел до окружного суда, заседание прошло 25 января. Сам актер в суд не явился. Его интересы представлял защитник.

В 2016 году актер Ян Ууспыльд продал свой дом в Ляэне-Вирумаа. Полгода спустя купивший дом Имре Трийсберг, подал иск о возмещении ущерба против Ууспыльда, утверждая, что дом не выдерживает сильный ветер и совершенно не удерживает тепло.

В среду, 25 января, в Таллиннском окружном суде слушалась апелляция Яна Ууспыльда на решение Харьюского уездного суда от апреля прошлого года, который обязал известного эстонского актера выплатить компенсацию – 38 000 евро. Харьюский уездный суд установил, что дом, который Ууспыльд продал в 2016 году, имел скрытые дефекты, о которых покупатель не знал во время заключения договора. 

Ключевые слова
Наверх