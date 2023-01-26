Бывший баскетболист Имре Трийсберг, купивший дом у Яна Ууспыльда, обвинил эстонского актера в том, что тот скрывал плачевное состояние здания. Спор о доме дошел до окружного суда, заседание прошло 25 января. Сам актер в суд не явился. Его интересы представлял защитник.
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Ветер дует прямо в комнату: житель Эстонии купил дом, как в сказке про трех поросят
В 2016 году актер Ян Ууспыльд продал свой дом в Ляэне-Вирумаа. Полгода спустя купивший дом Имре Трийсберг, подал иск о возмещении ущерба против Ууспыльда, утверждая, что дом не выдерживает сильный ветер и совершенно не удерживает тепло.
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