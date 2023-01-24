СКАНДАЛЬНАЯ СДЕЛКА ⟩ Ян Ууспыльд продолжает судиться с бывшим баскетболистом, купившим у него дом

В 2016 году актер Ян Ууспыльд продал свой дом в Ляэне-Вирумаа. Полгода спустя купивший дом Имре Трийсберг, подал иск о возмещении ущерба против Ууспыльда, утверждая, что дом не выдерживает сильный ветер и совершенно не удерживает тепло.

Хотя сам актер согласился выкупить дом у разочарованного покупателя по цене продажи, Трийсберг не согласился и потребовал в суде 38 000 евро.

Адвокат Яна Ууспыльда, Арманд Рейнмаа, сказал, что перед подписанием договора купли-продажи актер предложил новому владельцу возможность переночевать в доме. Кроме того, покупатель знал, что приобретает здание с неустановленным энергетическим классом, и поэтому должен был понимать его состояние.

Однако Иво Каллас, адвокат Имре Трийсберга, заявил, что такие структурные дефекты нельзя было увидеть и потрогать во время продажи, и они проявились только с первыми морозами. Кроме того, адвокат покупателя заявил, что в объявлении о продаже было указано, что дом пригоден для проживания круглый год.