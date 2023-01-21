ЭТА БОЛЬ НИКОГДА НЕ УТИХНЕТ ⟩ Громкие убийства в Ласнамяэ, которые потрясли всю страну

Харьюский уездный суд 10 января 2022 года приговорил 32-летнего Романа Глуховченко к 17 годам 3 месяцам и 17 дням лишения свободы, 34-летнего Илью Гайдаленко к 2 годам и 6 месяцам заключения. 31-летний Максим Васильев был осужден на 1 год лишения свободы, из этого срока высчитываются отбытые под стражей 5 месяцев и 17 дней, таким образом окончательный приговор составил шесть месяцев и 13 дней условного заключения с испытательным сроком в один год.

Подробнее об этом страшном убийстве: Убийство у бара в Ласнамяэ: суд оставил приговоры без изменений

Двое маленьких детей остались без матери

5 января 2021 года около восьми часов вечера на улице Юмера в Ласнамяэ стреляли в молодую женщину. От полученных ранений 36-летняя потерпевшая скончалась. По подозрению в совершении преступления был задержан 80-летний мужчина, который пытался скрыться с места происшествия, но быстро был найден в другом районе столицы.

По данным Rus.Postimees, убийцей оказался престарелый сосед погибшей женщины, который, по словам бывших жильцов дома, и ранее вел себя агрессивно. Причиной трагедии предположительно стал бытовой конфликт. Без матери остались двое малолетних детей, 4 и 6 лет, которых женщина растила одна.

Женщина скончалась от полученных травм в больнице.

В июле 2022 года Министерство юстиции сообщило, что 80-летний Мати Пыйклягу, который в 2021 году в Ласнамяэ на глазах у детей убил их мать, умер в тюрьме.

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Убийство 67-летней женщины в Ласнамяэ: в качестве подозреваемого задержан ее сын

Ласнамяэ, снимок иллюстративный Фото: Shutterstock

В понедельник, 21 марта 2022 года, около 12 часов в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Коорти в Ласнамяэ убита 67-летняя женщина. Неподалеку от места происшествия задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве.

Подозреваемый был доставлен в следственный изолятор для выяснения обстоятельств, передает пресс-служба Пыхьяской префектуры. «На данный момент известно, что 67-летняя жертва – мать задержанного. Но что именно привело к таким серьезным и печальным последствиям, еще предстоит выяснить», – сообщил руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.