Десятки разбитых сердец, сотни переломанных судеб. Жизнь может оборваться в любой миг просто потому, что кто-то оказался не в то время не в том месте. История о чудовищном убийстве Ирины в Ласнамяэ в начале этой недели шокировала всю страну. Предполагаемый убийца задержан, но боль, которую сейчас переживают близкие покойной, никогда не утихнет. С таким горем столкнулись и некоторые другие семьи, близкие которых были убиты. Портал Limon.ee вспоминает самые громкие убийства в Ласнамяэ.
ЭТА БОЛЬ НИКОГДА НЕ УТИХНЕТ ⟩ Громкие убийства в Ласнамяэ, которые потрясли всю страну
Жизнь в Таллинне в целом и в Ласнамяэ в частности шла своим чередом, давно город не испытывал таких серьезных потрясений, как в среду утром в СМИ появилась страшная новость: Тело пропавшей Ирины со следами насилия найдено на пустыре в Ласнамяэ. Предполагаемый убийца уже задержан. Что привело к таким жутким последствиям, установит следствие.
Зверское убийство на Линнамяэ-теэ
Когда в конце декабря 2002 года оперативная группа открыла дверь двухкомнатной квартиры на Линнамяэ-теэ, 79 в Таллинне, перед ними предстал обнаженный труп мужчины с 20 ножевыми ранами (по другим данным – 37). «На тот момент это можно было считать самым жестоким убийством последнего времени», – говорил Мадис Тильга, старший пресс-секретарь Таллиннской префектуры полиции.
Утром 29 декабря 2002 года полиция получила вызов по адресу Линнамяэ-теэ, 79 – в одной из квартир был найден убитый мужчина. Сообщившей была проживавшая в соседней квартире сестра убитого. По словам женщины, заходя к себе домой, она заметила, что дверь в квартире брата приоткрыта. Сквозь щель просматривался диван в большой комнате, на котором виднелись босые человеческие ноги. Сестра зашла в квартиру и увидела своего мертвого брата, лежавшего на диване. Убитый был полностью обнажен, на груди видна кровь. Женщина тут же вызвала полицию.
Причину смерти определить было несложно – 20 ножевых ранений (по другим данным - 37) на теле не оставляли сомнений. «Такое количество нанесенных ранений говорит об эмоциональном убийстве», – сказал следователь Реймо Рейсберг. Эмоциональное убийство означает, что причиной могли быть любовные дела, раздел имущества или что-то еще, когда чувства играют значительную роль. Орудия убийства на месте преступления найдено не было.
Задержание преступников
31 декабря люди преимущественно с гомосексуальной ориентацией собрались в квартире инкогнито, чтобы встретить Новый год, среди них было двое тех самых молодых людей в приподнятом настроении. Еще должен был быть Александр (имя изменено – прим.ред.), с момента убийства которого прошло три дня.
Шикарно приготовленная вечеринка была в разгаре – холодное шампанское, горящие свечи. Все ждали. За три минуты до полуночи в квартиру ворвалась оперативная группа и спецотряд. К тому времени полиция знала, что они искали Кирилла и Дмитрия (имена изменены – прим.ред.). Сопротивляться было бессмысленно.
На допросах они признались, что на преступление их толкнул рассказ о подвигах Юрия Устименко, на которого им хотелось быть похожими.
11 ноября 2002 года мужчины также украли вещи на сумму 35 000 крон (2237 евро) из квартиры на улице Винди в Таллинне.
В полдень 15 ноября 2002 года Кирилл и Дмитрий (имена изменены – прим.ред.) пытались украсть магнитолу и шторы из гостиницы на улице Уус в Таллинне, однако преступление осталось не совершенным, так как по улице шли полицейские.
Оба признали свою вину и отбыли 10-летние наказание тюрьме.
Подробнее об этом страшном убийстве: КАК ЭТО БЫЛО 〉 Групповой секс и десятки ножевых ранений: зверское убийство на Линнамяэ-теэ
Начинавший жить молодой человек был застрелен на автобусной остановке в Ласнамяэ неизвестным
Третьего июня 2013 года в 21:00 на автобусной остановке Вана-Куули на улице Лийкури в Ласнамяэ мужчина выстрелил в 21-летнего юношу, который позже скончался в больнице.
21-летний студент Морской академии ждал со знакомой девушкой автобуса на столичной остановке «Вана-Куули» в Ласнамяэ, чтобы проехать до «Русалки» и встретиться там со своей подругой, они пили джин и смеялись. На остановке сидел мужчина с бородой, сначала предполагалось, что ему 50-60 лет.
Как сообщалось, внезапно мужчина встал, направил оружие в сторону юноши и выстрелил один раз в голову, а сам удалился в сторону лесного массива, жертва была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм, девушка, находившаяся рядом, не пострадала.
По данным «Актуальной камеры», стрелявший хорошо говорил как по-русски, так и по-эстонски. Полиция выяснила, что 32-летний эстонец семь лет служил во Французском легионе.
В его личных вещах полицейские обнаружили записи, в которых он намекал на самоубийство. Отправившись на последнюю прогулку бывший наемник взял заряженный обрез и напился (в крови мужчины обнаружили 2,5 промилле).
«Можем только сказать, что оружие находилось у убийцы какое-то время. Также в ходе следствия нам удалось собрать улики, указывающие на склонность мужчины к самоубийству», – сказал тогда глава отдела преступлений против личности Пыхьяской префектуры Лехо Лаур.
Подробнее об этом страшном убийстве: Убитый на остановке юноша ехал к «Русалке» - встретиться с подругой
Екатерину из Ласнамяэ искали всем городом, но найти живой ее так и не удалось
В среду, 3 сентября 2014 года, пресс-служба полиции распространила сообщение о том, что в розыск объявлена 23-летняя Екатерина, которая уехала из дома на улице Кивила на темном внедорожнике Lexus и не вернулась.
На следующий день в интернет просочились информация о том, что сожитель Екатерины и отец ее ребенка, 28-летний Виктор Алешковский, был найден повесившимся на одном из пустырей в Ласнамяэ.
Как всегда бывает в подобных случаях, трагедия быстро начала обрастать всевозможными слухами и домыслами.
В сентябре неделями позже было случайным прохожим было найдено тело 23-летней Екатерины недалеко от Таллинна.
Подробнее об этом страшном убийстве: Близкие Екатерины и Виктора рассказали, что им известно о трагедии
Запредельная жестокость: в Ласнамяэ сожитель отрезал женщине голову
Убийца полмесяца пил водку рядом с частично расчлененным телом подруги.
В первые недели 2019 года Пыхьяской окружной прокуратуре пришлось распутывать самую жуткую за последнее десятилетие историю убийства. Картина, которая открылась в одной из ласнамяэских квартир в Таллинне, где в рождественские праздники было обнаружено тело женщины 1969 года рождения с отрезанной головой, потрясла даже опытных и многое повидавших полицейских. На момент прибытия стражей порядка сожитель убитой пил в соседней комнате водку.
По оценке побывавшей на месте происшествия прокурора Катрин Пяртлас, этот случай по своему характеру, безусловно, является одним из самых жутких за последние 10-20 лет: «Это, конечно, совсем не типичная картина. Сначала нас встретил жуткий запах, потом собака, которая жила в той квартире с момента убийства женщины». Момент убийства и момент обнаружения трупа разделяли две недели.
Родившегося в 1976 году мужчину арестовали 11 января 2019 года. По словам прокурора Пяртлас, тихий по характеру человек раскаялся в содеянном и частично признал свою вину, но, по его словам, он не помнит, чтобы наносил потерпевшей такие жуткие ранения. «Я был нетрезв», – сказал он прокурору.
Подробнее об этом страшном убийстве: Запредельная жестокость: в Ласнамяэ сожитель отрезал женщине голову
Убил и расчленил свою арендодательницу и останки выбросил в пруд Паэ
10 февраля 2020 года Николай Кузнецов, который убил и расчленил свою арендодательницу, а затем выбросил ее останки в пруд Паэ в Ласнамяэ, предстал перед Харьюским уездным судом.
Согласно обвинению, в ночь на 7 июня 2019 года в квартире, расположенной на улице Паэ в Таллинне, Николай Кузнецов поссорился со своей знакомой. В ходе ссоры он несколько раз ударил женщину молотком, из-за чего та скончалась на месте от полученных травм. После этого обвиняемый расчленил труп и выбросил его в пруд Паэ.
Ужасающую находку 16 июня 2019 года сделали случайные прохожие.
27 июня того же года полиция задержала Николая Кузнецова в качестве подозреваемого, по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда он был взят под стражу.
Известно, что ранее этот человек неоднократно привлекался к ответственности в уголовном порядке, в том числе и за убийство.
Подробнее об этом страшном убийстве: ГАЛЕРЕЯ 〉 Мужчина, убивший и расчленивший свою арендодательницу, признал себя виновным
Убийство молодого человека у бара в Ласнамяэ
22 августа 2020 года в девятом часу утра полиции поступил вызов на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ, где произошла драка. Конфликт вспыхнул в баре, а его участники не были знакомы между собой. Конфликт продолжался на улице перед баром, где на 26-летнего мужчину напали с ножом, в результате он скончался в больнице. В ходе драки пострадали также 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, которых после оказания первой помощи отпустили лечиться домой.
Согласно собранным в ходе досудебного разбирательства материалам, рано утром 22 августа 2020 года конфликт между обвиняемым Глуховченко и 31-летней женщиной впервые возник в баре на улице Ляэнемере-теэ в Таллинне. При этом обвиняемый ударил женщину, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству посетителей бара.
Через некоторое время на улице перед баром возник конфликт между мужем женщины, 26-летним мужчиной, и обвиняемыми. Выяснение отношений переросло в потасовку.
Согласно обвинению, в ходе событий перед баром Глуховченко также ударил ножом 39-летнего таксиста, который, к счастью, не получил серьезных травм. В конце концов, обвиняемые скрылись с места происшествия, а прохожие позвонили в Центр тревоги.
Скорая помощь доставила тяжелораненого 26-летнего мужчину в больницу, где через час он скончался от полученных травм. Полиция задержала Максима Васильева 25 августа, Илью Гайдаленко 31 августа, а Романа Глуховченко задержала латвийская полиция 24 октября в окрестностях Риги.
Харьюский уездный суд 10 января 2022 года приговорил 32-летнего Романа Глуховченко к 17 годам 3 месяцам и 17 дням лишения свободы, 34-летнего Илью Гайдаленко к 2 годам и 6 месяцам заключения. 31-летний Максим Васильев был осужден на 1 год лишения свободы, из этого срока высчитываются отбытые под стражей 5 месяцев и 17 дней, таким образом окончательный приговор составил шесть месяцев и 13 дней условного заключения с испытательным сроком в один год.
Подробнее об этом страшном убийстве: Убийство у бара в Ласнамяэ: суд оставил приговоры без изменений
Двое маленьких детей остались без матери
5 января 2021 года около восьми часов вечера на улице Юмера в Ласнамяэ стреляли в молодую женщину. От полученных ранений 36-летняя потерпевшая скончалась. По подозрению в совершении преступления был задержан 80-летний мужчина, который пытался скрыться с места происшествия, но быстро был найден в другом районе столицы.
По данным Rus.Postimees, убийцей оказался престарелый сосед погибшей женщины, который, по словам бывших жильцов дома, и ранее вел себя агрессивно. Причиной трагедии предположительно стал бытовой конфликт. Без матери остались двое малолетних детей, 4 и 6 лет, которых женщина растила одна.
Женщина скончалась от полученных травм в больнице.
В июле 2022 года Министерство юстиции сообщило, что 80-летний Мати Пыйклягу, который в 2021 году в Ласнамяэ на глазах у детей убил их мать, умер в тюрьме.
Подробнее об этом страшном убийстве: Молодую женщину в Ласнамяэ предположительно убил сосед, который и раньше вел себя агрессивно
Убийство 67-летней женщины в Ласнамяэ: в качестве подозреваемого задержан ее сын
В понедельник, 21 марта 2022 года, около 12 часов в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Коорти в Ласнамяэ убита 67-летняя женщина. Неподалеку от места происшествия задержан 37-летний мужчина, подозреваемый в убийстве.
Подозреваемый был доставлен в следственный изолятор для выяснения обстоятельств, передает пресс-служба Пыхьяской префектуры. «На данный момент известно, что 67-летняя жертва – мать задержанного. Но что именно привело к таким серьезным и печальным последствиям, еще предстоит выяснить», – сообщил руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».