ВИДЕО ⟩ Без лабутенов, но в восхитительных трусах! Мороз закаленному жителю Ласнамяэ не помеха

На улице легкий морозец, но жителю Ласнамяэ все нипочем. В спортивных трусах, перчатках и шапке он вышел на спортивную пробежку. Прохожие в дутых куртках недоуменно оглядываются. Некоторые машины сигналят, прохожие показывает спортсмену поднятый вверх палец – так держать, молодец!

Сам же закаленный бегун ни на кого внимания не обращает, а спокойно следует по своему маршруту. Главное – руки и ноги в тепле.

Если увидите зимой на улице человека в одних шортах, скорее всего, перед вами фространнер. Бегают зимой практически голышом с целью укрепить здоровье и бросить себе вызов. В этом виде спорта есть свои правила, их нужно соблюдать – ошибка может стоить очень дорого. Не стоит делать этого без специальной подготовки. Обычно за таким зрелищем, которое мы показываем вам на этом видео, стоят годы закаливания и специальной подготовки.