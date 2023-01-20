Вечер. Пятница. А значит – свежий выпуск шоу Limon LIVE. Накануне наступления года Кролика, который по китайскому календарю встречают в эту субботу, в нашу студию пришла Ольга Кирну – китайский астролог, фэн-шуй-консультант, автор ежегодного календаря удачи.
LIMON LIVE ⟩ Специалист по фэн-шуй рассказала, какие ошибки люди допускают у себя в спальне
В субботу, 21 января, наступает новый год по лунному календарю. Китайцы будут очень пышно отмечать этот праздник. В этот день они встречают Бога богатства и делают ему подношения.
«Такой день бывает только раз в год. И если его задобрить, то целый год он будет приносить счастья», – говорит Ольга Кирну. Смотрите видео!
Прогнозы и советы по фэн-шую всегда вызывают большой интерес. Ольга Кирну консультирует не только жителей Эстонии, но и клиентов из-за рубежа. «Поправить с помощью фэн-шуй можно практически все: финансовый поток, здоровье, отношения. Если женщина одинока или мужчина одинок, бывает достаточно переставить кровать в другое место, и случается волшебство, – говорит Ольга Кирну. – Это все работает, честно!»
Есть определенные правила: так, например, к кровати, на которой спит взрослый человек, особенно супружеская пара, необходимо сделать подход с двух сторон. «Многие одинокие люди ставят кровать к стене, чтобы сэкономить место. И заходят к ней с одного бока. Так делать не рекомендуется. Также не рекомендуется иметь круглую кровать. Она должна быть прямоугольной формы», – говорит Ольга.
Специалист по фэн-шую уточняет, что энергии постоянно меняются, и этот вопрос нужно изучать более глубоко. А еще очень важно убирать пыль в доме и вообще поддерживать порядок.
«Беспорядок и пыль забирают энергию дома, и дом, в свою очередь, начинает забирать ее у вас», – говорит Ольга Кирну и советует не лениться и протирать пыль хотя бы раз в неделю.
В студию Limon LIVE принесла Ольга Кирну и талисманы, которые приносят удачу. Китайская рыба аравана – символ изобилия и благополучия. «Обеспеченные люди в Китае даже заводят таких живых рыб у себя дома. Это считается хорошим, добрым знаком. Стоимость одной такой рыбы может доходить до 50 000 долларов, и они должны жить парами», – рассказывает про обычаи китайцев Ольга Кирну.
У человека в Эстонии завести дома таких чудо-рыбок, скорее всего, возможности нет. Ольга Кирну говорит, что в таком случае можно ограничиться статуэткой рыбы араваны, но только повернуть ее нужно непременно на Юго-Восток. Но Ольга Кирну напоминает, что все талисманы – это прекрасные триггеры.
«Вовсе не означает, что если вы поставите в доме десять таких рыб или все талисманы, которые я советую использовать, то ваша жизнь преобразится и изменится. Конечно, нет! Если вы сами не будете действовать, не будете ничего делать, то, естественно, ничего не изменится. Придется приложить усилия, а это дополнительный стимул,» – говорит Ольга Кирну.
Зашла речь в передаче и о личной жизни астролога. Ольга рассказала, как необычно она познакомилась со своим мужем, а также о том, что на этой неделе она стала бабушкой, хотя это слово к ней даже как-то неловко применять.
«Я только вчера забрала свою дочь и ее дочь из роддома, так мне посоветовали говорить мои подписчики. Говорить, что ты бабушка, сейчас уже не модно, – объясняет Ольга Кирну. – Вчера мы приехали домой. Она такая кроха – 50 сантиметров всего. Конечно, это эмоции непередаваемые. Когда я свою дочь родила, я поняла, что она мой мотиватор, и я сделаю все, чтобы ей жилось хорошо. А теперь, когда у меня есть еще и внучка, у меня такое ощущение, что я просто теперь все умножу на два».
Продемонстрировала Ольга в студии и свой календарь удачи. Смотрите свежий выпуск Limon LIVE!
Прогноз Ольги Кирну на 2023 год можно найти ЗДЕСЬ!