LIMON LIVE ⟩ Специалист по фэн-шуй рассказала, какие ошибки люди допускают у себя в спальне

В студию Limon LIVE принесла Ольга Кирну и талисманы, которые приносят удачу. Китайская рыба аравана – символ изобилия и благополучия. «Обеспеченные люди в Китае даже заводят таких живых рыб у себя дома. Это считается хорошим, добрым знаком. Стоимость одной такой рыбы может доходить до 50 000 долларов, и они должны жить парами», – рассказывает про обычаи китайцев Ольга Кирну.

У человека в Эстонии завести дома таких чудо-рыбок, скорее всего, возможности нет. Ольга Кирну говорит, что в таком случае можно ограничиться статуэткой рыбы араваны, но только повернуть ее нужно непременно на Юго-Восток. Но Ольга Кирну напоминает, что все талисманы – это прекрасные триггеры.

Ольга Кирну и ведущие Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Вовсе не означает, что если вы поставите в доме десять таких рыб или все талисманы, которые я советую использовать, то ваша жизнь преобразится и изменится. Конечно, нет! Если вы сами не будете действовать, не будете ничего делать, то, естественно, ничего не изменится. Придется приложить усилия, а это дополнительный стимул,» – говорит Ольга Кирну.

Зашла речь в передаче и о личной жизни астролога. Ольга рассказала, как необычно она познакомилась со своим мужем, а также о том, что на этой неделе она стала бабушкой, хотя это слово к ней даже как-то неловко применять.

Рыба аравана. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Я только вчера забрала свою дочь и ее дочь из роддома, так мне посоветовали говорить мои подписчики. Говорить, что ты бабушка, сейчас уже не модно, – объясняет Ольга Кирну. – Вчера мы приехали домой. Она такая кроха – 50 сантиметров всего. Конечно, это эмоции непередаваемые. Когда я свою дочь родила, я поняла, что она мой мотиватор, и я сделаю все, чтобы ей жилось хорошо. А теперь, когда у меня есть еще и внучка, у меня такое ощущение, что я просто теперь все умножу на два».

Продемонстрировала Ольга в студии и свой календарь удачи. Смотрите свежий выпуск Limon LIVE!