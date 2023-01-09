Китайский астролог, фэншуй-консультант, автор ежегодного календаря удачи и основательница клуба о метафизике Ольга Кирну рассказала, как не проспать свою удачу в наступившем 2023 году. Время подсобраться и правильно расставить свои приоритеты еще есть!
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ЗАПОМНИТЕ ЭТУ ДАТУ! ⟩ 4 февраля в 4:44: астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, как привлечь удачу в 2023 году
4 февраля в 4:44: астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, как привлечь удачу в 2023 году
Сама Ольга Кирну живет в Таллинне, но увлекается восточными практиками. Многим привычно читать прогнозы от западных астрологов, где важную роль играет движение планет и их влияние на нас. В основу же прогноза, который по просьбе нашего портала сделала Ольга Кирну, легла китайская астрология по Бацзы.
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