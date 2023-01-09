ЗАПОМНИТЕ ЭТУ ДАТУ! ⟩ 4 февраля в 4:44: астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, как привлечь удачу в 2023 году

Сама Ольга Кирну живет в Таллинне, но увлекается восточными практиками. Многим привычно читать прогнозы от западных астрологов, где важную роль играет движение планет и их влияние на нас. В основу же прогноза, который по просьбе нашего портала сделала Ольга Кирну, легла китайская астрология по Бацзы.

«В переводе с китайского это слово означает «восемь иероглифов». Наша карта рождения состоит из 8 иероглифов, и по дате рождения можно многое узнать о человеке, причем не только о характере и талантах, но также и о потенциале, – объясняет астролог. – Более того, можно увидеть, какой будет удача человека в том или ином году».