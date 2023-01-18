СМОТРИТЕ В ПОВТОРЕ ⟩ Повелась на цену: девушка из Таллинна рассказала о травмирующем опыте посещения психолога «подешевле»

Тему травмирующего опыта работы с психологом Кристиной Прониной разберем сегодня в 19:00 с профессиональным психологом подкаста «Лимонад-шоу» Кристиной Прониной и дополним новость ее компетентным ответом и рекомендациями.

Прямой эфир «Лимонад-шоу» сегодня, 18 января, в этой статье, а также на странице Limon в Facebook.

Задать свои вопросы психологу можно с 19:00 по номеру телефона в студии 630 70 73