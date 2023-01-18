На почту редакции пришло письмо с историей, автор которой попросил остаться анонимным. Женщина принесла травмирующий опыт посещения психолога, которым пожелала поделиться с читателями.
Повелась на цену: девушка из Таллинна рассказала о травмирующем опыте посещения психолога «подешевле»
- Как правильно выбрать психолога?
- Действительно ли стоимость сеанса влияет на качество психологической помощи?
- Какие существуют этические и профессиональные нормы в поведении психолога и его взаимодействии с клиентом?
- Какие «звоночки» нам сообщают, что перед нами «не наш» специалист?
Тему травмирующего опыта работы с психологом Кристиной Прониной разберем сегодня в 19:00 с профессиональным психологом подкаста «Лимонад-шоу» Кристиной Прониной и дополним новость ее компетентным ответом и рекомендациями.
Прямой эфир «Лимонад-шоу» сегодня, 18 января, в этой статье, а также на странице Limon в Facebook.
Задать свои вопросы психологу можно с 19:00 по номеру телефона в студии 630 70 73
«Хочу поделиться с вами своей историей поисков (хорошего) психолога», – написала женщина в редакцию Limon.ee
«Уже долгое время я хотела найти психолога, с которым могла бы проработать детские травмы и паттерны поведения, которые мешают мне жить в гармонии и радости.
От знакомых, кто уже в терапии, я слышала, что очень важно, чтобы с психологом произошел контакт, чтобы было легко рассказывать и задавать свои вопросы. Я решила сама найти своего специалиста и написала в поисковик «психолог в Таллинне». Мне выдало несколько вариантов, из которых особенно приглянулся один: буду честной и скажу, что меня привлекли не отзывы и описания, а цена», – пишет Л.
Клиент рассказала, что по ее наблюдениям, стоимость сеанса длительностью 60 минут варьируется от 50 до 120 евро. У психолога, что попалась Л. цена была гораздо ниже, но она решила рискнуть.
«Повелась на цену», – подытоживает вступительную часть письма Л.
«Весь сеанс у меня было ощущение, что происходит что-то не то, было неуютно и некомфортно. Нет, мне было удобно говорить о своей проблеме, с которой я пришла. Все неудобство шло от психолога.
Когда я сказала, что не могу проводить больше двух дней с семьей, то вместо того, чтобы вместе разобраться и ответить на вопрос «почему?» и как это исправить, я получила ответ:
«ну, если тебе достаточно двух дней, то и не стоит проводить с ними больше времени, я тоже не часто вижусь с родными».
Затем, я поделилась беспокоящей меня темой: мне сложно просить помощи у родителей, да и в целом у людей, на что психолог ответила:
«Я тоже не прошу помощи у родителей. Наверное, если мне очень понадобится, то я, конечно, спрошу. Это нормально».
На мою проблему о том, что я не могу принять подарок, хотя дарящий говорит, что хочет купить и спрашивает у меня когда пойдем покупать вместе, психолог сказала:
«Если человек не покупает, значит он не хочет покупать. Иначе он уже давно пошел бы и купил».
И весь сеанс, все 60 минут были такими, терапевт даже не задал ни одного глубокого вопроса, чтобы постараться найти корень проблемы. Для нее все было «нормально» и «у меня также».
Она рассказывала мне свои истории, навязывала свое какое-то видение и совершенно не интересовалась мной и моим опытом и ощущениями. Складывалось впечатление, что на сеанс пришла она ко мне, а не наоборот.
В какой-то момент психолог начала мне рассказывать очередную историю из ее жизни:
«Когда сын вернулся от бабушки, то привез торт, который испекла для нас моя мама. Мы вечером его съели. На утро мама мне позвонила и спрашивает, как торт, вкусно ли было и говорит, что мы могли бы ей хотя бы спасибо сказать, – вещает психолог, – а я ей и отвечаю, что это была только твоя инициатива и тебя никто не просил печь торт, не надо выпрашивать благодарности, если захочу – сама скажу».
Я еще несколько дней осмысливала сеанс.
После всего происходящего я решилась все-таки поискать другого психолога и нашла специалиста уже за стандартную цену. Придя на сеанс я решила затронуть те же самые темы, которые поднимала с прошлым психологом, и как только я озвучивала свои тревоги, проблемы, специалист сразу задала наводящие вопросы и шла вглубь.
Сейчас думаю, что Слава богу я не осталась с предыдущим специалистом, иначе пришлось бы потратить еще больше денег на перелечивание».
Если вы сталкивались с травмирующим опытом посещения психолога или вас волнует какая-то личная история, которой хотели бы поделиться: пишите на info@limon.ee с пометкой «ЛИМОНАД-ШОУ»