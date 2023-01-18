КАК РАБОТАЮТ ЭСТОНСКИЕ АРТИСТЫ ⟩ Пилле Пюрг: бегала в сауну через дорогу в -25, а еду принесли в туалет

Сама Пюрг не отменила ни одного своего выступления, но она считает, что к артистам нужно относиться с уважением. «Я также хотела бы сказать несколько слов организаторам мероприятий и частным клиентам о конфликте между Рольфом Роосалу и Confido», – начала свой пост в социальных сетях актриса Пилле Пюрг.

«Я работаю в театре уже 32 года. Я выступала в роскоши (частная вечеринка в Греции) и в уютных общественных залах, я выступала на открытом воздухе под проливным дождем и в бешеной жаре на сцене 1 x 1. Я жила в доме с земляным полом, бегала в сауну через дорогу при минус 25 градусах, чтобы переодеться, и делала это в туалете, куда, помимо горшка и одежды принесли еще и еду!» – так описала Пюрг некоторые свои выступления и удивительные условия их проведения.