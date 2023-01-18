КАК РАБОТАЮТ ЭСТОНСКИЕ АРТИСТЫ ⟩ Пилле Пюрг: бегала в сауну через дорогу в -25, а еду принесли в туалет

«Где проходит черта? Говорят, что в жизни надо вести себя так, как хочешь, чтобы относились к тебе», – сказала опытная актриса Пилле Пюрг, имея в виду конфликт с певцом Рольфом Роосалу, который недавно отменил свои выступления из-за ужасных условий, в которых ему предложили работать. Читайте ЗДЕСЬ!
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Сама Пюрг не отменила ни одного своего выступления, но она считает, что к артистам нужно относиться с уважением. «Я также хотела бы сказать несколько слов организаторам мероприятий и частным клиентам о конфликте между Рольфом Роосалу и Confido», – начала свой пост в социальных сетях актриса Пилле Пюрг.
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