«Прискорбно, что даже сегодня есть персонажи с таким отношением, особенно среди тех, кто посвятил почти половину своей жизни тому, чтобы научиться помогать другим людям!» – пишет в социальных сетях музыкант Рольф Роосалу, который отказался выступать в медицинском центре Confido. Однако в Confido поясняют, что не приглашали ансамбль Роосалу выступать, пишет Elu24.
Для подписчиков
ШОКИРУЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ ⟩ Эстонский музыкант отменил концерт: грязно, холодно и пахнет покрышками и бензином – как можно выступать в таких условиях?
Confido: мы не связаны с этим мероприятием
Эстонский музыкант отменил концерт: грязно, холодно и пахнет покрышками и бензином – как можно выступать в таких условиях?
«Вообще, я не пишу нон-стоп обо всех происшествиях и уж тем более не пытаюсь говорить на негативные темы, но то, что произошло в пятницу, все же заставило меня написать это здесь», – начинает свою публикацию в социальной сети музыкант Рольф Роосалу. «Я ждал два дня, пока эмоции улягутся и, возможно, поступят извинения от клиента. До сегодняшнего дня их все еще нет!»
Ключевые слова