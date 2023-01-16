ШОКИРУЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ ⟩ Эстонский музыкант отменил концерт: грязно, холодно и пахнет покрышками и бензином – как можно выступать в таких условиях?

«Вообще, я не пишу нон-стоп обо всех происшествиях и уж тем более не пытаюсь говорить на негативные темы, но то, что произошло в пятницу, все же заставило меня написать это здесь», – начинает свою публикацию в социальной сети музыкант Рольф Роосалу. «Я ждал два дня, пока эмоции улягутся и, возможно, поступят извинения от клиента. До сегодняшнего дня их все еще нет!»

Что же произошло? В прошлую пятницу, 13 января, Confido устроила новогодний праздник для своего медперсонала. По словам Роосалу, для этой цели был арендован гараж, который был грязным, холодным и пропах шинами и бензином. «К тому моменту наш звукорежиссер уже убрал большую часть мусора, что явно не входит в его обязанности», – отмечает музыкант и добавляет, что в закулисье не было даже питьевой воды, хотя по райдеру она должна была быть.