Limon LIVE ⟩ Добрый поступок таллиннской певицы Марины Табри имел невероятные последствия: она даже подумать о таком не могла!

«Если человеку не везет, то это какая-то карма. И вот человеку просто не везет. Если ему везет, то он делал что-то в жизни хорошее до этого. Нужно делать больше добрых дел и они потом возвращаются. Считаю, что нужно приносить пользу. Старушке улыбнуться, открыть ей дверь, у кого-то собачка потерялась, найти хозяев», – считает Марина Табри.

Доброе дело Марины Табри

«Случай был в нашем универмаге Kaubamaja. Купила себе туфельки, которые мне понравились. Я рассчиталась наличными и приобрела эти туфли, ушла домой. Через два дня звонит телефон и мне говорят, что вы покупали у нас туфли. А у меня Partnerkaart. Они вычислили, кто покупал. Говорят: "Наша продавщица передала вам 30 евро сдачи лишние". А я не могу уже проверить, я тратила те наличные. Не могу посчитать, не знаю, сколько изначально было. Хотя я даже не заметила. Я не сразу, через два дня пришла в магазин. И продавщица по имени Марина уже доложила свои деньги в кассу. Я отдала свои деньги – 30 евро. Она счастливая, довольная, какие люди бывают. У меня на душе хорошо, что сделала человеку хорошо.