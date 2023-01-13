Верит ли певица из Эстонии Марина Табри в суеверия, связанные с пятницей 13-го? Какие странные вещи происходили в ее жизни, о которых она готова рассказать всей стране? Артистке снятся вещие сны. «Если мне снится сон нейтральный, вообще ни о чем, значит всё будет хорошо. Если мне снится какая-то фигня, например, потеряла кошелек, то следующий день вообще ничего не получится, можно смело ставить крест. Такое чувство, что события запрограммированы заранее!»
Limon LIVE ⟩ Добрый поступок таллиннской певицы Марины Табри имел невероятные последствия: она даже подумать о таком не могла!
В этом выпуске Limon LIVE Марина Табри расскажет не только о своем творчестве, но и ответит на неудобные вопросы ведущих Эдгара Гергеля и Светланы Карабут, а также вспомнит историю о том, как она сделала добрый поступок, а потом нашла деньги.
«Я верю в суеверия, но не во все. Если черная кошка через дорогу перебежала, то в это я не верю, а в более глобальные верю.
У меня пятница, 13-е, всегда хороший день и ничего такого не происходило ни разу.
Вся жизнь моя мистикой наполнена. Я не просто стихи пишу... Снисходит мистическое вдохновение, могу сидеть заниматься своими делами, потом меня торкнуло, я хватаю, что под рукой и начинаю записывать», – рассказывает Марина Табри в начале яркого выпуска.
В прошлом выпуске Limon LIVE в гостях у Эдгара и Светы тоже была певица – звезда конкурса Eesti Laul Алика Милова, которая рассказала, что до своей музыкальной карьеры одевалась в магазине Humana.
Два года ждала вдохновения!
«В данный момент мы снимаем клип на мою новую песню. Всегда мечтала записать новогодний хит, два года ждала вдохновения, и тут оно снизошло. В прошлом году написала несколько строк, в том году закончила, но еще не издала, потому что написала ее уже под Новый год, издавать не было времени. У новогодних песен долгое время жизни. Они могут повторяться по несколько лет. Новогодние песни актуальны в декабре. Так как я написала ее 28, 29 декабря, мы не стали ее выпускать.
Пока город еще украшен, начинаем снимать клип.
Мы хотим сделать клип простой, добрый. То, что близко каждому человеку. Нам нужна будет массовка, хочу пригласить всех своих знакомых и друзей, чтобы были только добрые эмоции в клипе. Сейчас мы снимаем уличную часть, а потом у нас будет часть в помещении, я брошу клич в соцсестях и буду всех вас приглашать.
Песня просто суперская. Когда я ее репетировала в студии своей, на каком-то моменте пробили слезы, потому что не могла поверить, что написала настолько атмосферную, теплую и праздничную новогоднюю песню. В ней собраны все эмоции, которые нам близки и которые ассоциируются с Новым годом.
Пишу на русском. Песня на русском тоже», – сказала Марина Табри и исполнила фрагмент своей новогодней песни а капелла.
Или... или?!
Отвечает наша героиня Марина Табри.
Дарить или получать подарки? «Дарить!»
Квартира или дом? «Квартира. Марине нравится видеть людей».
Свободные отношения или классические? «Классические!»
Испечь торт или купить торт? «Испечь, делаю торт, каждый год. Сметана, изюм, орехи, курагу. Всё полезное в тесто. Крем делаю со сгущенным молоком».
Маникюр или педикюр? «Маникюр, ведь педикюр можно спрятать и никто не увидит».
Кожа или кружево? «Кожа! Мне кружево не пойдет, может, это заблуждение. Как-то у меня кружево с бабушкиными комодами ассоциируется».
Обычный пляж или нудистский? «Конечно, обычный! Не нудистский. Как это можно?»
Иметь третий сосок или лишний палец? «А можно ни то и ни то. Боже мой! Я не люблю всякие неправильности. Всё должно быть гармонично. Промолчу».
Танцевать или смотреть стриптиз? «Конечно, танцевать. Мне не интересно смотреть».
Быть очень умной или везучей? «Очень везучей, я думаю».
«Если человеку не везет, то это какая-то карма. И вот человеку просто не везет. Если ему везет, то он делал что-то в жизни хорошее до этого. Нужно делать больше добрых дел и они потом возвращаются. Считаю, что нужно приносить пользу. Старушке улыбнуться, открыть ей дверь, у кого-то собачка потерялась, найти хозяев», – считает Марина Табри.
Доброе дело Марины Табри
«Случай был в нашем универмаге Kaubamaja. Купила себе туфельки, которые мне понравились. Я рассчиталась наличными и приобрела эти туфли, ушла домой. Через два дня звонит телефон и мне говорят, что вы покупали у нас туфли. А у меня Partnerkaart. Они вычислили, кто покупал. Говорят: "Наша продавщица передала вам 30 евро сдачи лишние". А я не могу уже проверить, я тратила те наличные. Не могу посчитать, не знаю, сколько изначально было. Хотя я даже не заметила. Я не сразу, через два дня пришла в магазин. И продавщица по имени Марина уже доложила свои деньги в кассу. Я отдала свои деньги – 30 евро. Она счастливая, довольная, какие люди бывают. У меня на душе хорошо, что сделала человеку хорошо.
И буквально через неделю-две иду по городу, решила зайти в Stockmann, думаю, пойду прогуляюсь, пока есть час. Зачем пошла в этот Stockmann, понятия не имею, ничего не надо. Встаю на эскалатор. Опускаю глаза вниз, там лежит 50 евро. Я, конечно, их подняла. Посмотрела, никого рядом не было. Взяла и положила себе в карман.
Сейчас человек, который нас смотрит, скажет: "Вот она!" Будет мне звонить: "Отдай мои 50 евро!" Я думаю, что это реванш.
«Шляпный вопрос»
Выпиваешь ли в одиночестве? «Конечно, нет! Я вообще не выпиваю, ни в одиночестве, ни в компании, я не люблю алкоголь ни в каком виде. Ни вино, ни пиво. Конечно, в 18-19 лет пробовала. Это было, но поняла, что мне не нравится алкоголь. Не стала себя мучить. Есть такие музыканты, которые советуют для расширения. Но я пью томатный сок, чай, кофе люблю, но только не алкоголь».
Тебя увольняли с работы? «Нет! Никогда, потому что я никогда ни на кого не работала, и не собираюсь. Я вольная птица, не могу ни под чьим началом работать».
«Теребим звезду»
Марина шокировала телезрителей тем, что изобразила звук саксофона. Смотрите в самом конце видеоролика!
Смотрите новый выпуск Limon LIVE от 13 января 2023 года!