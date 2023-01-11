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Загубила первую собаку и пришла за новым щенком: заводчица о наглости эстонской телезвезды

«В апреле собаке исполнилось бы 5 лет!»
Кетлин Крузе
Загубила первую собаку и пришла за новым щенком: заводчица о наглости эстонской телезвезды
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Коллаж портала Elu24, на фото звезда эстонского реалити Лейла Эхалаан, признанная виновной в жестоком обращении со своей собакой, которая в итоге умерла.
Коллаж портала Elu24, на фото звезда эстонского реалити Лейла Эхалаан, признанная виновной в жестоком обращении со своей собакой, которая в итоге умерла. Фото: Elu24 kollaaž

«Время от времени я заходила в ее профиль, смотрела фотографии, потом мы общались. Она никогда не жаловалась на поведение или здоровье собаки», - говорит латвийский собаковод, который продал Лейле Эхалаан собаку почти пять лет назад. На этой неделе Эхалаан была наказана за жестокое обращение с животным. «Она ни разу не упомянула, что Ксандера больше нет...»

В понедельник звезда эстонского реалити «Мальчишник» Лейла Эхалаан была признана виновной в жестоком обращении с собственной собакой. 

Телезвезда оставляла свою собаку по кличке Ксандер на несколько дней без еды и воды. Несмотря на то, что собаку у нее забрали, пес не смог пережить операцию и умер через несколько дней. Собака ела дома всё, что попадалось ей на глаза – одежду, лекарства, домашнюю химию. 

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