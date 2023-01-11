Загубила первую собаку и пришла за новым щенком: заводчица о наглости эстонской телезвезды

«Время от времени я заходила в ее профиль, смотрела фотографии, потом мы общались. Она никогда не жаловалась на поведение или здоровье собаки», - говорит латвийский собаковод, который продал Лейле Эхалаан собаку почти пять лет назад. На этой неделе Эхалаан была наказана за жестокое обращение с животным. «Она ни разу не упомянула, что Ксандера больше нет...»