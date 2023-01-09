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ФОТО И ВИДЕО ИЗ СУДА ⟩ Эстонская телезвезда признана виновной в жестоком обращении со своей собакой

Пес умер!
Кетлин Крузе Константин Седнев Мадис Вельтман
Эстонская телезвезда признана виновной в жестоком обращении со своей собакой
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Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Звезда эстонского реалити-шоу Лейла Эхалаан, прибывшая в суд на слушание по своему делу с 15-минутным опозданием, была не слишком разговорчива. «Ничего особенного... Это уже не ваше дело», - сказала журналистам Эхалаан, которую судили за жестокое обращение с животными.

В телевизионном шоу знакомств «Мальчишник» на канале TV3 Лейла Эхалаан была представлена как 23-летний дизайнер интерьера. «По профессии я маляр», - сказала она.

Утром 9 января в Харьюском уездном суде ей был вынесен приговор за жестокое обращение с животными. «Что они здесь делают?» - спросила Эхалаан, входя в зал суда, имея в виду камеры и журналистов. Причиной опоздания звезда реалити-шоу назвала плохие погодные условия. 

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