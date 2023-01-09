ФОТО И ВИДЕО ИЗ СУДА ⟩ Эстонская телезвезда признана виновной в жестоком обращении со своей собакой

Звезда эстонского реалити-шоу Лейла Эхалаан, прибывшая в суд на слушание по своему делу с 15-минутным опозданием, была не слишком разговорчива. «Ничего особенного... Это уже не ваше дело», - сказала журналистам Эхалаан, которую судили за жестокое обращение с животными.
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Эстонская телезвезда признана виновной в жестоком обращении со своей собакой
В телевизионном шоу знакомств «Мальчишник» на канале TV3 Лейла Эхалаан была представлена как 23-летний дизайнер интерьера. «По профессии я маляр», - сказала она.