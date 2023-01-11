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ВИДЕО ⟩ «Пусть все будет хорошо!» Семен Слепаков обратился к жителям Таллинна

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Limon.ee
«Пусть все будет хорошо!» Семен Слепаков обратился к жителям Таллинна
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Семен Слепаков
Семен Слепаков Фото: Промо

26 февраля на сцене концертного дома Alexela выступит Семен Слепаков – артист, которого любят за острый юмор и уникальный стиль. Злободневность и неповторимая манера исполнения делают его иронично-саркастичные зарисовки хитами с миллионными просмотрами на YouTube.

Limon.ee разыгрывает билеты на концерт Семена Слепакова. Розыгрыш найдете на официальной страничке портала в Facebook.

В преддверии концерта артист обратился к жителям Таллинна.

«Приходите! Сделаю все возможное, чтобы вы остались довольны, – сказал артист. – Всех поздравляю с Новым годом, всех жду. Пусть все будет хорошо!»

На концерте в Таллинне Семен Слепаков исполнит свои известные, полюбившиеся публике хиты, а также новые актуальные шедевры.

Готовьтесь от души посмеяться, ведь выступления артиста – это всегда классная атмосфера и незабываемые эмоции!

В прошлом капитан прославленной команды КВН «Сборная Пятигорска», сегодня он – один из самых топовых продюсеров, шоу-раннер, комедийный актёр и исполнитель собственных песен. Семен Слепаков – поэт и сценарист, обладающий удивительным даром: абсолютно все его проекты имеют неизменно высокие рейтинги и вызывают огромный интерес у зрителей.

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