ВИДЕО ⟩ «Пусть все будет хорошо!» Семен Слепаков обратился к жителям Таллинна

Limon.ee разыгрывает билеты на концерт Семена Слепакова. Розыгрыш найдете на официальной страничке портала в Facebook.

В преддверии концерта артист обратился к жителям Таллинна.

«Приходите! Сделаю все возможное, чтобы вы остались довольны, – сказал артист. – Всех поздравляю с Новым годом, всех жду. Пусть все будет хорошо!»

На концерте в Таллинне Семен Слепаков исполнит свои известные, полюбившиеся публике хиты, а также новые актуальные шедевры.

Готовьтесь от души посмеяться, ведь выступления артиста – это всегда классная атмосфера и незабываемые эмоции!