26 февраля на сцене концертного дома Alexela выступит Семен Слепаков – артист, которого любят за острый юмор и уникальный стиль. Злободневность и неповторимая манера исполнения делают его иронично-саркастичные зарисовки хитами с миллионными просмотрами на YouTube.
ВИДЕО ⟩ «Пусть все будет хорошо!» Семен Слепаков обратился к жителям Таллинна
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В преддверии концерта артист обратился к жителям Таллинна.
«Приходите! Сделаю все возможное, чтобы вы остались довольны, – сказал артист. – Всех поздравляю с Новым годом, всех жду. Пусть все будет хорошо!»
На концерте в Таллинне Семен Слепаков исполнит свои известные, полюбившиеся публике хиты, а также новые актуальные шедевры.
Готовьтесь от души посмеяться, ведь выступления артиста – это всегда классная атмосфера и незабываемые эмоции!
В прошлом капитан прославленной команды КВН «Сборная Пятигорска», сегодня он – один из самых топовых продюсеров, шоу-раннер, комедийный актёр и исполнитель собственных песен. Семен Слепаков – поэт и сценарист, обладающий удивительным даром: абсолютно все его проекты имеют неизменно высокие рейтинги и вызывают огромный интерес у зрителей.