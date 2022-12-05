Вот это новость! ⟩ Семен Слепаков едет в Таллинн

В прошлом капитан прославленной команды КВН «Сборная Пятигорска», сегодня он – один из самых топовых продюсеров, шоу-раннер, комедийный актёр и исполнитель собственных песен. Семен Слепаков – поэт и сценарист, обладающий удивительным даром: абсолютно все его проекты имеют неизменно высокие рейтинги и вызывают огромный интерес у зрителей.