26 февраля на сцене концертного дома Alexela выступит Семен Слепаков – артист, которого любят за острый юмор и уникальный стиль. Злободневность и неповторимая манера исполнения делают его иронично-саркастичные зарисовки хитами с миллионными просмотрами на YouTube.
Вот это новость! ⟩ Семен Слепаков едет в Таллинн
Семен Слепаков едет в Таллинн
В прошлом капитан прославленной команды КВН «Сборная Пятигорска», сегодня он – один из самых топовых продюсеров, шоу-раннер, комедийный актёр и исполнитель собственных песен. Семен Слепаков – поэт и сценарист, обладающий удивительным даром: абсолютно все его проекты имеют неизменно высокие рейтинги и вызывают огромный интерес у зрителей.
На концерте Семен Слепаков исполнит свои известные, полюбившиеся публике хиты, а также новые актуальные шедевры.
Готовьтесь от души посмеяться, ведь выступления артиста – это всегда классная атмосфера и незабываемые эмоции!
Билеты в продаже в кассах Piletilevi!
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