ФОТО ⟩ «Ледяные яйца» усеяли берег Балтийского моря: жители Эстонии удивляются

Недавно мы писали о «снежных червях» в столичном районе Виймси, сегодня мы расскажем вам о «ледяных яйцах». По словам синоптика Кайро Кийтсака, такие ледяные шары, похожие на гигантские яйца, можно встретить на побережье Балтийского моря каждую зиму. Жители Эстонии рассказывают, что этой зимой уже встречали такие шары на пляже в Тойла.

«Ледяные яйца» – это не сверхъестественное явление, хотя, несомненно, редкое. Подобные объекты обычно формируются на пляже с мелким песком накатывающейся холодной водой. Вода замерзает вокруг мелких камней или мусора, а ветер обеспечивает нарастание льда.

«Постоянное качание на волнах, приводит к тому, что ледяные глыбы приобретают округлую форму», – объясняет Кийтсак.