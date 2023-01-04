Ср, 4.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Снежные черви!» Житель Виймси стал свидетелем необычного природного явления

Анналийза Кёсс
«Снежные черви!» Житель Виймси стал свидетелем необычного природного явления
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Marko Saarm

Во вторник вечером на фонарных столбах в столичном районе Виймси было замечено необычное явление, которое прохожий назвал «снежными червями».

«Симметричное таяние. Снежные черви на фонарных столбах на Рейну теэ», – написал Тиммо Выйса в группе жителей Виймси в Facebook и поделился фотографией странного явления: снег, словно червь, тащится по фонарному столбу. 

Фото: Timmo Võõsa
Ключевые слова
Наверх