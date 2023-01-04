Во вторник вечером на фонарных столбах в столичном районе Виймси было замечено необычное явление, которое прохожий назвал «снежными червями».
Для подписчиков
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Снежные черви!» Житель Виймси стал свидетелем необычного природного явления
«Снежные черви!» Житель Виймси стал свидетелем необычного природного явления
«Симметричное таяние. Снежные черви на фонарных столбах на Рейну теэ», – написал Тиммо Выйса в группе жителей Виймси в Facebook и поделился фотографией странного явления: снег, словно червь, тащится по фонарному столбу.
Ключевые слова