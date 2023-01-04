«Самый ссыкливый грузин»: украинский телеведущий ответил Меладзе, который оправдался за слова «Героям слава!»

«Быть Валерой Меладзе – значит, называть войну конфликтом, антагонизмом или даже "спецоперацией". Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто является не тем, кем хочет казаться. Валера – самый ссыкливый грузин, которого я знаю», – заявил украинский ведущий.

«Мужчина, который так жестоко изменил жене, живя одновременно с одной, пока другая рожала детей, – ну что для него имеет ценность?» – отреагировали в Сети.

Напомним, во время новогоднего корпоратива в Дубае Меладзе на приветствие одного из гостей «Слава Украине!» ответил: «Героям слава!» Соответствующее видео появилось в Сети 2 января. Смотрите ЗДЕСЬ!

В РФ в ответ заявили, что за это Меладзе нужно лишить российского гражданства и званий. После этого артист заявил, что «всего лишь мечтает, чтобы между близкими народами установилось согласие».