ВИДЕО ⟩ Валерий Меладзе сказал «Героям слава!»: в России предлагают лишить артиста всех званий и гражданства

По информации российских СМИ, диалог Меладзе с гостем состоялся в Дубае, где артист выступал на новогоднем корпоративе. Сам разговор был записан на камеру и растиражирован в Сети. После громкой одобрительной реакции гостя на приветствие, Меладзе сказал в микрофон: «Тсс, я вне политики сегодня здесь».

Российская пропагандистка, сенатор Елена Афанасьева в своем Telegram-канале отреагировала на ролик с участием российского певца Валерия Меладзе, в котором он, убрав микрофон в сторону, сказал «Героям Слава!» в ответ на приветствие одного из гостей корпоратива.

«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», – написала она.

Таким образом пропагандистка отреагировала на слова депутата Госдумы РФ Сергея Миронова, который предложил в своем Telegram-канале лишить Меладзе званий. «Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен», – заявил он.