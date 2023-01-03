В соцсетях появилось видео, на котором Валерий Меладзе, находясь на концерте в Дубае, ответил «Героям слава!» на лозунг «Слава Украине!» от поклонника. На запись оперативно отреагировали российские пропагандисты.
ВИДЕО ⟩ Валерий Меладзе сказал «Героям слава!»: в России предлагают лишить артиста всех званий и гражданства
По информации российских СМИ, диалог Меладзе с гостем состоялся в Дубае, где артист выступал на новогоднем корпоративе. Сам разговор был записан на камеру и растиражирован в Сети. После громкой одобрительной реакции гостя на приветствие, Меладзе сказал в микрофон: «Тсс, я вне политики сегодня здесь».
Российская пропагандистка, сенатор Елена Афанасьева в своем Telegram-канале отреагировала на ролик с участием российского певца Валерия Меладзе, в котором он, убрав микрофон в сторону, сказал «Героям Слава!» в ответ на приветствие одного из гостей корпоратива.
«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», – написала она.
Таким образом пропагандистка отреагировала на слова депутата Госдумы РФ Сергея Миронова, который предложил в своем Telegram-канале лишить Меладзе званий. «Его поведение достойно осуждения. По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен», – заявил он.
Валерий Меладзе – заслуженный артист РФ, народный артист Чечни. 24 февраля артист осудил войну России против Украины. «Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться – для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», – заявил он тогда.