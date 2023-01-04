Бизнес-партнер прокомментировал роман 63-летнего Олега Сынаялга с его 24-летней дочерью

Известный эстонский бизнесмен Олег Сынаялг (63) в 2021 году похоронил свою супругу Вийви (58). Сегодня в прессу просочилась новость о его романе с 24-летней Кэтрин Раудвере, дочерью давнишнего бизнес-партнера Харри Раудвере (64). «Это не мое дело здесь кого-то судить! Они взрослые и самостоятельные люди, каждый несет ответственность за свою жизнь сам», - сказал Раудвере.