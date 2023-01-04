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Бизнес-партнер прокомментировал роман 63-летнего Олега Сынаялга с его 24-летней дочерью

Хевели Туйск
Бизнес-партнер прокомментировал роман 63-летнего Олега Сынаялга с его 24-летней дочерью
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Новая девушка 63-летнего бизнесмена Олега Сынаялга - 24-летняя дочь его бывшего бизнес-партнера Харри Раудвере
Новая девушка 63-летнего бизнесмена Олега Сынаялга - 24-летняя дочь его бывшего бизнес-партнера Харри Раудвере Фото: Sander Ilvest/Kuvatõmmis Instagramist/Elu24 kollaaž

Известный эстонский бизнесмен Олег Сынаялг (63) в 2021 году похоронил свою супругу Вийви (58). Сегодня в прессу просочилась новость о его романе с 24-летней Кэтрин Раудвере, дочерью давнишнего бизнес-партнера Харри Раудвере (64). «Это не мое дело здесь кого-то судить! Они взрослые и самостоятельные люди, каждый несет ответственность за свою жизнь сам», - сказал Раудвере.

«Любить и быть любимым означает наслаждаться солнцем со всех сторон», - пишет Олег Сынаялг в соцсети о романе со своей молоденькой избранницей Кэтрин Раудвере. Они решили больше не скрывать своих отношений. 

В прошлом материале портал Limon.ee уже писал, что быстрый поиск в интернете показал, что Кэтрин, которой недавно исполнилось 24 года, является членом правления компании Laimun OÜ, предлагающей парикмахерские и косметические услуги.

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