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ФОТО ⟩ После смерти жены предприниматель Олег Сынаялг нашел возлюбленную почти на 40 лет моложе себя

Мерилин Няреп
После смерти жены предприниматель Олег Сынаялг нашел возлюбленную почти на 40 лет моложе себя
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Фото: Sander Ilvest

«Любить и быть любимой – это чувствовать солнце с обеих сторон», – написала новая возлюбленная эстонского предпринимателя в социальных сетях. Олегу Сынаялгу – 63 года, а его новой возлюбленной Кэтрин – 24. Эти двое наконец-то решили предать гласности свои отношения.

«Если счастье снова улыбнулось в моей жизни и солнце вышло из-за туч, дайте мне почувствовать радость», – сказал в сентябре предприниматель Олег Сынаялг, сообщив Elu24, что нашел свою любовь. «Это старая новость», – признался Олег в свежем интервью порталу.

«Я прошу о конфиденциальности. Я не являюсь общественным деятелем, политиком или кем-то в этом роде», – говорит Олег, который похоронил жену в 2021 году. Именно поэтому он не хочет многим делиться с прессой.

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