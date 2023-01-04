«Любить и быть любимой – это чувствовать солнце с обеих сторон», – написала новая возлюбленная эстонского предпринимателя в социальных сетях. Олегу Сынаялгу – 63 года, а его новой возлюбленной Кэтрин – 24. Эти двое наконец-то решили предать гласности свои отношения.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ После смерти жены предприниматель Олег Сынаялг нашел возлюбленную почти на 40 лет моложе себя
После смерти жены предприниматель Олег Сынаялг нашел возлюбленную почти на 40 лет моложе себя
«Если счастье снова улыбнулось в моей жизни и солнце вышло из-за туч, дайте мне почувствовать радость», – сказал в сентябре предприниматель Олег Сынаялг, сообщив Elu24, что нашел свою любовь. «Это старая новость», – признался Олег в свежем интервью порталу.
Ключевые слова