ФОТО ⟩ После смерти жены предприниматель Олег Сынаялг нашел возлюбленную почти на 40 лет моложе себя

«Если счастье снова улыбнулось в моей жизни и солнце вышло из-за туч, дайте мне почувствовать радость», – сказал в сентябре предприниматель Олег Сынаялг, сообщив Elu24, что нашел свою любовь. «Это старая новость», – признался Олег в свежем интервью порталу.

«Я прошу о конфиденциальности. Я не являюсь общественным деятелем, политиком или кем-то в этом роде», – говорит Олег, который похоронил жену в 2021 году. Именно поэтому он не хочет многим делиться с прессой.