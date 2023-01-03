Семья украинцев из города Вильянди прислала нам в редакцию фотографию своей новогодней елочки.
ФОТО ⟩ Семья украинцев из Вильянди не нашла игрушек на елку, но не растерялась
Семья украинцев из Вильянди не нашла игрушек на елку, но не растерялась
В конце года на портале Limon.ee проходил конкурс на самую красивую новогоднюю елочку. Награждение победителей смотрите ЗДЕСЬ.
Пришла на конкурс и совершенно необыкновенная елка, которую мы не можем оставить без внимания.
«Мы семья с Украины, сейчас живём в Вильянди. Игрушек для ёлки у нас не было, но были медали и кубки с различных соревнований, которые дети заработали уже здесь, находясь в Эстонии с марта. Спорт – вольная борьба», – написала Оксана, мать юных спортсменов, которая и прислала фотографию необычной елочки в редакцию.
Поздравляем эту креативную семью и всех вас, дорогие читатели, с наступившим новым годом!