Сегодня вечером в редакцию развлекательного портала Limon.ее как самый яркий фейерверк ворвалась бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист Татьяна Тридворнова. А пожаловала она к нам, чтобы наградить победительниц конкурса на самую красивую новогоднюю елку.
ФОТО ⟩ Победительницы конкурса на самую красивую елочку получили подарки из рук Татьяны Тридворновой
Елочек на конкурс пришло много, и все они были такие нарядные, что именитый стилист вместе с редакцией портала Limon решили выбрать четырех победителей.
Самую грациозную елку прислала к нам в редакцию жительница Таллинна Катерина. Татьяна похвалила ее за безупречный вкус.
Катерина призналась, что праздничную елку дома наряжали всей семьей. Делали это долго и кропотливо. Высотой нарядная красавица почти в три метра, а украшают ее причудливые банты, которые нам напомнили ножницы какого-то сказочного брадобрея.
Татьяна Тридворнова еще раз напомнила, как важно принимать участие во всех конкурсах – дарить себе радость и азарт. Победительниц конкурса на самую красивую новогоднюю елку Татьяна наградила памятными подарками и совершенно фантастическими новогодними букетами. В каждый из них был вставлен игрушечный кролик – символ нового года.
Ольга из Таллинна искренне удивилась, когда узнала, что ее елочка принесла победу в нашем конкурсе.
Елочку Ольги Тридворнова назвала самой душевной. Ольга призналась, что и подумать не могла, что новогоднее дерево, которое в их семье год из года наряжают уже на протяжении двадцати лет всегда по одному сценарию, понравится именитому дизайнеру.
По признанию победительницы, наряжала елку в этом году дочь Екатерина, которая, увы, приехать на награждение не смогла.
Некоторые игрушки на елке – винтажные, они дороги сердцу и дарят теплые воспоминания.
«Шишки сами собирали в лесу, и дочка разукрашивала их акриловыми красками, – рассказала Ольга. – Новогодние шары, разноцветные грибочки и корзиночки традиционно украшают елочку в нашем доме».
Татьяна Тридворнова сказала Ольге, что почувствовала теплоту, с которой украшают в их семье елку, даже по фотографии.
Приглянулась Татьяне Тридворновой и еще одна елочка, которую также было решено внести в список победительниц. К сожалению, хозяйка елочки Ирина из города Нарва не смогла приехать к нам в редакцию, но обязательно получит волшебную посылку от цветочной феи.
Эту елку Татьяна Тридворнова назвала роскошной.
«Обязательно наряжайте елки, приглашайте чудо в свой дом, – говорит Тридворнова. – Это знак ангелам, что вы ждете чудес. Потому что они не могут на всякий случай влетать в каждое окно. Надо подавать им сигналы – наряжать елки, зажигать свечи, и чудеса обязательно к вам придут».
Татьяна отмечает, что процесс наряжания елки сплачивает семью. Это волшебный ритуал, который нельзя украсть у себя, близких, детей.
Ну и конечно, всегда нужно участвовать в конкурсах!
«Везет тому, кто везет!» – подмигивает Татьяна Тридворнова.
Еще одну елочку в нашем конкурсе Татьяна назвала «королевой стиля». Надежда, которая прислала фотографию на конкурс, увы, тоже не смогла приехать на торжественное награждение, но подарок ее обязательно дождется. Отметим, что игрушки на елке выполнены Надеждой вручную.
Дорогие читатели, мы благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашем новогоднем конкурсе!
Все елочки, которые участвовали в конкурсе, можно рассмотреть ЗДЕСЬ!
Пусть ангелы прилетают на мигающие огоньки ваших елок и щедро осыпают вас чудесами! С наступающим!