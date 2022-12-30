ФОТО ⟩ Победительницы конкурса на самую красивую елочку получили подарки из рук Татьяны Тридворновой

Елочек на конкурс пришло много, и все они были такие нарядные, что именитый стилист вместе с редакцией портала Limon решили выбрать четырех победителей.

Самую грациозную елку прислала к нам в редакцию жительница Таллинна Катерина. Татьяна похвалила ее за безупречный вкус.

Татьяна Тридворнова награждает Катерину. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Фото: фото читателя

Катерина призналась, что праздничную елку дома наряжали всей семьей. Делали это долго и кропотливо. Высотой нарядная красавица почти в три метра, а украшают ее причудливые банты, которые нам напомнили ножницы какого-то сказочного брадобрея.

Татьяна Тридворнова еще раз напомнила, как важно принимать участие во всех конкурсах – дарить себе радость и азарт. Победительниц конкурса на самую красивую новогоднюю елку Татьяна наградила памятными подарками и совершенно фантастическими новогодними букетами. В каждый из них был вставлен игрушечный кролик – символ нового года.

Татьяна Тридворнова сделала букеты победительницам конкурса собственноручно. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Ольга из Таллинна искренне удивилась, когда узнала, что ее елочка принесла победу в нашем конкурсе.

Ольга получает подарок из рук Татьяны Тридворновой. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Фото: фото читателя

Елочку Ольги Тридворнова назвала самой душевной. Ольга призналась, что и подумать не могла, что новогоднее дерево, которое в их семье год из года наряжают уже на протяжении двадцати лет всегда по одному сценарию, понравится именитому дизайнеру.

По признанию победительницы, наряжала елку в этом году дочь Екатерина, которая, увы, приехать на награждение не смогла.

Некоторые игрушки на елке – винтажные, они дороги сердцу и дарят теплые воспоминания.