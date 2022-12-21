Накануне праздников мы побывали в гостях у Татьяны Тридворновой, где родилась идея организовать фотоконкурс для вас, дорогие читатели! Условия простые – вы присылаете нам фото своей новогодней елки и краткое описание, как и с кем вы ее наряжали.
ФОТОКОНКУРС ⟩ Смотрите, как жители Эстонии нарядили свои елки: покажите и вы свою!
Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея – Татьяна Тридворнова – елку у себя дома всегда наряжает в белой цветовой гамме и, конечно же, цветами. Смотрите ЗДЕСЬ!
Внимание! Цветочная фея Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку!
Главное условие – елку должны украсить вы сами, своими руками. Конечно же, на помощь можно призывать родных и близких. Никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Сопроводите фотографию маленьким описанием того, как и чем вы украшали праздничное дерево.
Фотографии своей елочки присылайте к нам в редакцию до 28 декабря на адрес электронной почты: info@limon.ee
В названии письма укажите «Yolki». Лучшие фотографии мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившейся Татьяне Тридворновой новогодней елки она лично наградит памятным призом в редакции портала Limon.ee. Удачи!