ФОТОКОНКУРС ⟩ Смотрите, как жители Эстонии нарядили свои елки: покажите и вы свою!

Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея – Татьяна Тридворнова – елку у себя дома всегда наряжает в белой цветовой гамме и, конечно же, цветами. Смотрите ЗДЕСЬ!

Внимание! Цветочная фея Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку!

Главное условие – елку должны украсить вы сами, своими руками. Конечно же, на помощь можно призывать родных и близких. Никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Сопроводите фотографию маленьким описанием того, как и чем вы украшали праздничное дерево.

Фотографии своей елочки присылайте к нам в редакцию до 28 декабря на адрес электронной почты: info@limon.ee