Нам повезло, Татьяна Тридворнова пригласила нас к себе домой, чтобы вместе нарядить новогоднюю елку. Дорогие читатели, и вам повезло! Уже сегодня мы начинаем добрый праздничный фотоконкурс. Делитесь кадрами своих оригинально украшенных елок, а победителя именитый флорист наградит лично.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Татьяна Тридворнова показала, как красиво и недорого украсить новогоднюю елку
Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея – Татьяна Тридворнова елку у себя дома всегда наряжает в белой цветовой гамме, и, конечно, же, цветами. На этот раз главным элементом декора у Татьяны стали белые искусственные розы.
«Самое главное в украшении новогодней елки – волшебство» – уверена Татьяна. Таллиннский флорист убеждена, что как бы не складывались обстоятельства, даже если в праздники вы остались одни, или просто нет сил, елку дома украшать все равно надо.
«Ведь именно так вы можете сказку позвать к себе в дом, – говорит Тридворнова. – Все плачут, что нет настроения. Так начните с себя, украшайте свой дом, и придет праздничное настроение, счастье и обязательно придут чудеса».
Что касается цветовой гаммы, то здесь четких правил нет – делайте елочку пестрой или более лаконичной, выбрав один или несколько основных цветов. Традиционный праздничный цвет – красный. Он идеально сочетается с зеленым, золотым и белым. Выбрав эти оттенки, вы точно не прогадаете. Можно облачить елку полностью в золото или добавить к нему белые акценты. Особенно нежно смотрится елочка в серебристых тонах. Сюда чудесно впишутся белые и синие элементы.
Татьяна предлагает украшать елку не только фабричными игрушками. Например, на елочке будут здорово смотреться имбирные печенья или же засушенные листья и шишки, если их предварительно покрыть золотой краской или опрыскать искусственным снегом.
«Украшения можно придумать из того, что есть дома. Потому что счастье не где-то на Марсе с Илоном Маском, а здесь – делайте его сами. Придумывайте! Наверняка, дома найдутся какие-то ленты», – говорит Тридворнова. По ее мнению, будет здорово смотреться елка, украшенная только бантами. Елку можно также украсить лентами. Есть много способов разместить их, например, по кругу, по диагонали, сверху вниз или крест‑накрест. Одним словом, не бойтесь дать волю своей фантазии!
ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку!
Главное условие – елку должны украсить вы сами, своими руками. Конечно же, на помощь можно призывать родных и близких. Никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Сопроводите фотографию маленьким описанием того, как и чем вы украшали праздничное дерево.
Фотографии своей елочки присылайте к нам в редакцию до 27 декабря на адрес электронной почты: info@limon.ee
В названии письма укажите «Yolki». Лучшие фотографии мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившейся Татьяне Тридворновой новогодней елки она лично наградит памятным призом в редакции портала Limon.ee. Удачи!