Вт, 3.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Стала известна судьба таксы, пропавшей в новогоднюю ночь в Тарту

Limon.ee
Стала известна судьба таксы, пропавшей в новогоднюю ночь в Тарту
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Луна нашлась!
Луна нашлась! Фото: Erakogu

2 января мы писали о том, как новый год в одной тартуской семье начался трагически, потому что запаниковавшая от грохота фейерверков собака вырвалась из входной двери. Рано утром во вторник такса Луна вернулась домой.

«Наша Луна вернулась, она теперь дома!» - хозяйка собачки очень счастлива. 

Луну нашел Сийм, работник дорожного хозяйства, который увидел собаку в районе Раади и позвонил Андре. 

«Мы безмерно благодарны вам, наши дорогие незнакомцы, и продолжаем верить, что, держась вместе, мы обладаем огромной силой», - говорит владелица собаки.

Ключевые слова
Наверх