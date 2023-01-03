2 января мы писали о том, как новый год в одной тартуской семье начался трагически, потому что запаниковавшая от грохота фейерверков собака вырвалась из входной двери. Рано утром во вторник такса Луна вернулась домой.
Стала известна судьба таксы, пропавшей в новогоднюю ночь в Тарту
Стала известна судьба таксы, пропавшей в новогоднюю ночь в Тарту
«Наша Луна вернулась, она теперь дома!» - хозяйка собачки очень счастлива.
Луну нашел Сийм, работник дорожного хозяйства, который увидел собаку в районе Раади и позвонил Андре.
«Мы безмерно благодарны вам, наши дорогие незнакомцы, и продолжаем верить, что, держась вместе, мы обладаем огромной силой», - говорит владелица собаки.