ПОМОЖЕМ НАЙТИ ⟩ Год в одной тартуской семье начался трагически: маленькая такса испугалась фейерверков и убежала из дома

«Печально, что были и негативные комментарии, - говорит Андра. - Когда я объясняла, что собака оставалась в комнате, то люди с иронией говорили, что в комнате есть двери, четыре стены и окна, так какой смысл собаке выходить из комнаты? Но если вы сломали ногу на лестнице, вас могут отчитать за то, что вы не умеете ходить. К счастью, таких реплик было немного».

«Сейчас люди делятся моим постом и говорят добрые слова поддержки. Моя 17-летняя дочь не спала всю ночь, гуглила, что если у вас пугливая собака, то она гуляет ночью и рано утром. Сын сказал, что было бы неплохо поделиться информацией с почтальонами и продавцами ларьков», - рассказывает Андра. С приютом также связались, но Луну к ним не привозили.

Андра признает, что Луна была нервной и взволнованной в течение половины вечера. «У меня никогда раньше не было такой пугливой собаки, но за пару часов до начала Нового года она уже была очень нервной и возбужденной».

Описывая внешность собаки, Андра разрыдалась. «У нее красный ошейник на шее, а дома ждет столько костюмов, и к Новому году я просто купила ейновый свитер и игрушку».

«Вы в жизни не поверите, что нечто подобное может произойти с вашим любимым животным. Вчера, когда мы пошли искать таксу, мы нашли голубя на парковке Coop, который, очевидно, был сражен салютом, в нем буквально была дыра. Это было ужасно. Это касается не только собак, но и птиц и других животных», - говорит Андра, которая до сих пор не может поверить, что запаниковавшей собаке удалось вырваться из квартиры.

Вся семья в шоке. «Моя дочь говорит, что совсем не хочет оставаться дома одна, и принимает валерьянку», - констатирует Андра. В сумерках они снова отправляются на поиски Луны.