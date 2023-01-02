Одна семья из Тарту начала новый год с поисков своего маленького члена семьи - двухлетней собаки-таксы Луны. Такса коричневого окраса с красным ошейником была так напугана новогодним фейерверком, что выбила лапами дверь и убежала. «В жизни не поверишь, что нечто подобное может произойти с твоим собственным животным», - говорит расстроенная владелица собаки.
ПОМОЖЕМ НАЙТИ ⟩ Год в одной тартуской семье начался трагически: маленькая такса испугалась фейерверков и убежала из дома
Семья, недавно переехавшая в район Супилинна в Тарту, начала 2023 год как любой другой. Они думали, что Новый год начнется ярко и весело. Но они в шоке и слезах, потому что их крошечная собака-такса сбежала и до сих пор не нашлась, пишет Elu24.
«Она была в комнате, под нашим окном взрывались огромные фейерверки», - говорит Андра, хозяйка двухлетней Луны, которая сдерживает слезы, рассказывая о собаке. Когда Андра и ее дети вышли во двор, чтобы встретить Новый год, отец детей остался дома.
«Собака металась по всей комнате и ей удалось удалось толкнуть лапами дверь, чтобы выбежать из комнаты», - вспоминает Андра.
Собачка выбежала на улицу через несколько минут после полуночи. Находящийся в комнате человек сразу же позвонил Андре. «Луна, вероятно, побежала в том направлении, куда мы обычно ходим гулять. Поскольку она такая маленькая, мы не смогли бы ее увидеть, если бы она даже пробежала мимо нас».
Вместо того чтобы праздновать Новый год, они сразу же бросились искать собаку. Сначала поиски велись на соседних улицах, но потом стало известно, что такса убежала на другой берег реки Эмайыги и находится на расстоянии более километра в районе Раади.
Женщина разместила просьбу о помощи в группе Märgatud Tartus. Помимо подсказок о местонахождении собаки, она получила назидательные комментарии. «Почему они вообще не смотрят за животными», «Cнова начинается. Как будто каждый год Новый год приходит неожиданно, и вы не учитесь на своих ошибках», «Держите своих собак дома!» - такие комментарии можно было прочесть.
«Печально, что были и негативные комментарии, - говорит Андра. - Когда я объясняла, что собака оставалась в комнате, то люди с иронией говорили, что в комнате есть двери, четыре стены и окна, так какой смысл собаке выходить из комнаты? Но если вы сломали ногу на лестнице, вас могут отчитать за то, что вы не умеете ходить. К счастью, таких реплик было немного».
«Сейчас люди делятся моим постом и говорят добрые слова поддержки. Моя 17-летняя дочь не спала всю ночь, гуглила, что если у вас пугливая собака, то она гуляет ночью и рано утром. Сын сказал, что было бы неплохо поделиться информацией с почтальонами и продавцами ларьков», - рассказывает Андра. С приютом также связались, но Луну к ним не привозили.
Андра признает, что Луна была нервной и взволнованной в течение половины вечера. «У меня никогда раньше не было такой пугливой собаки, но за пару часов до начала Нового года она уже была очень нервной и возбужденной».
Описывая внешность собаки, Андра разрыдалась. «У нее красный ошейник на шее, а дома ждет столько костюмов, и к Новому году я просто купила ейновый свитер и игрушку».
«Вы в жизни не поверите, что нечто подобное может произойти с вашим любимым животным. Вчера, когда мы пошли искать таксу, мы нашли голубя на парковке Coop, который, очевидно, был сражен салютом, в нем буквально была дыра. Это было ужасно. Это касается не только собак, но и птиц и других животных», - говорит Андра, которая до сих пор не может поверить, что запаниковавшей собаке удалось вырваться из квартиры.
Вся семья в шоке. «Моя дочь говорит, что совсем не хочет оставаться дома одна, и принимает валерьянку», - констатирует Андра. В сумерках они снова отправляются на поиски Луны.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Луны, просят позвонить по телефону 5614 3168.