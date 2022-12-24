Есть шанс, что певица из Нарвы Алика Милова поедет от Эстонии на Евровидение-2023 в Ливерпуль, потому что она вошла в число полуфиналистов эстонского отбора и поборется за это место в начале следующего года.
Эстонская суперзвезда Алика Милова обратилась к жителям страны перед Рождеством
Недавно в интервью портал Limon.ee спросил у нее, почему она ради конкурса отказалась от своей такой красивой фамилии. Алика озвучила интересную причину, о которой мы даже не догадывались.
«Я "отобрала" себе фамилию, потому что начала представлять себе перед сном, как мое имя будет звучать на сцене, если я попаду на Евровидение. Таким методом я поняла, что если говорить это имя на английском, то это звучит немного странно, потому что в моем красивейшем имени слишком много гласных для англоговорящих людей. У меня в одном имени три гласных из пяти букв. Я решила, что имя редкое, особо нигде не встречается, поэтому для их же блага решила не использовать еще и фамилию», – сказала Алика Милова в интервью.
После приятной беседы, которую можно посмотреть ЗДЕСЬ, мы попросили известную артистку поздравить жителей Эстонии с праздниками.
«Дорогие друзья! Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать вам гармонии, счастья, здоровья. Любите и будьте любимы – это самое главное. И встретимся уже в новом году!» – сказала артистка.