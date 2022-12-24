Эстонская суперзвезда Алика Милова обратилась к жителям страны перед Рождеством

Недавно в интервью портал Limon.ee спросил у нее, почему она ради конкурса отказалась от своей такой красивой фамилии. Алика озвучила интересную причину, о которой мы даже не догадывались.

«Я "отобрала" себе фамилию, потому что начала представлять себе перед сном, как мое имя будет звучать на сцене, если я попаду на Евровидение. Таким методом я поняла, что если говорить это имя на английском, то это звучит немного странно, потому что в моем красивейшем имени слишком много гласных для англоговорящих людей. У меня в одном имени три гласных из пяти букв. Я решила, что имя редкое, особо нигде не встречается, поэтому для их же блага решила не использовать еще и фамилию», – сказала Алика Милова в интервью.