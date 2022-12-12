Эстонская суперзвезда Алика Милова в свои 20 лет по-прежнему остается одной из самых востребованных артисток современности в нашей стране. До этого русским артистам ничего подобного не удавалось. Смотрите видеоинтервью с артисткой!
Зачем она это сделала? Эстонская певица Алика Милова не будет выступать под своей фамилией на Евровидении
После победы во всеэстонском песенном конкурсе «Эстония ищет суперзвезду» в прошлом году на телеканале TV3 карьера русской певицы, родившейся в Нарве, пошла в гору. Алика на своем примере показала, что нужно идти к своим целям, ничего не бояться и не сдаваться. Как видите, даже в русском городе можно выучить эстонский язык и разговаривать на нем свободно. И солнце действительно светит всем одинаково. Алика смогла стать эстонской суперзвездой, даже несмотря на то, что родилась и выросла в Нарве.
И вот он, следующий успех! Алика Милова вошла в число полуфиналистов эстонского отбора на песенный конкурс Евровидение-2023, который в следующем году пройдет в британском городе Ливерпуле. Завоевывать сердца эстонских болельщиков конкурса Eesti Laul 14 января 2023 года Алика будет с помощью песни Bridges («Мосты»). Она входит в число фаворитов этого года, потому что успешна, известна и у нее целая армия поклонников, которые будут голосовать за свою любимицу.
Мы встретились с Аликой в перерыве между ее съемками для эстонских телеканалов в коридоре концерна Postimees Grupp в Таллинне. И если интервью со звездами такого уровня обычно согласовывается за несколько недель, а то и месяцев, то нашу беседу с артисткой можно назвать совершенно спонтанной, но не менее душевной и откровенной.
- Как твое настроение, как ты готовишься к праздникам? Будешь работать или отдыхать?
- Естественно, работать. Потому что декабрь, по сути, - это самый загруженный месяц в этом году, на самом деле так каждый год. Еще я бы выделила лето. Это самые такие активные месяцы. В декабре я буду работать, работать и еще раз работать.
- Сколько выступлений у эстонской суперзвезды в декабре?
- В декабре на данный момент у меня поставлено 13 выступлений. Там у меня есть такой маленький период отдыха в рождественские праздники, слава тебе, Господи! Так что, пока 13, неплохо!
- Чем будешь занята в новогоднюю ночь?
- Не буду работать. Пока что у меня нет никаких предложений на 31 декабря. И это не предложение меня куда-то приглашать. Естественно, если какое-то очень огромное мероприятие с огромным количеством людей, тогда я еще подумаю, а так в планах провести этот вечер, эту ночь с семьей, с друзьями. Пока вообще точных планов нет, я даже еще об этом не думала, что про Рождество, что про Новый год.
- Праздники-праздниками и выступления, их много. Но ты готовишься сейчас к Eesti Laul, ты выступаешь в полуфинале. Хватает ли времени? Всё ли идет по плану?
- На данный момент, как пел Егор Летов, всё идет по плану. На данный момент каких-то тяжелых репетиций активных по поводу Eesti Laul у нас нет, я думаю, что они начнутся с начала января. На данный момент у меня на январь ничего особо не запланировано, я хотела бы ограничить число дел и концертов, в том числе и на февраль, если попаду в финал. Хотела бы поставить на первый план Eesti Laul, что и сейчас на первом плане, но, поскольку сейчас много дел и концертов, это идет параллельно.
- Ты будешь выступать на Eesti Laul без фамилии. Почему практически у всех участников конкурса отбирают фамилии?
- Я «отобрала» себе фамилию, потому что начала представлять себе перед сном, как мое имя будет звучать на сцене, если я попаду на Евровидение. Таким методом я поняла, что если говорить это имя на английском, то это звучит немного странно, потому что в моем красивейшем имени слишком много гласных для англоговорящих людей. У меня в одном имени три гласных из пяти букв. Я решила, что имя редкое, особо нигде не встречается, поэтому для их же блага решила не использовать еще и фамилию.
Желаем Алике удачи в конкурсе Eesti Laul и очень надеемся, что она поедет на Евровидение от Эстонии уже в мае 2023 года!