Зачем она это сделала? Эстонская певица Алика Милова не будет выступать под своей фамилией на Евровидении

- Естественно, работать. Потому что декабрь, по сути, - это самый загруженный месяц в этом году, на самом деле так каждый год. Еще я бы выделила лето. Это самые такие активные месяцы. В декабре я буду работать, работать и еще раз работать.

- Сколько выступлений у эстонской суперзвезды в декабре?

- В декабре на данный момент у меня поставлено 13 выступлений. Там у меня есть такой маленький период отдыха в рождественские праздники, слава тебе, Господи! Так что, пока 13, неплохо!

- Чем будешь занята в новогоднюю ночь?

- Не буду работать. Пока что у меня нет никаких предложений на 31 декабря. И это не предложение меня куда-то приглашать. Естественно, если какое-то очень огромное мероприятие с огромным количеством людей, тогда я еще подумаю, а так в планах провести этот вечер, эту ночь с семьей, с друзьями. Пока вообще точных планов нет, я даже еще об этом не думала, что про Рождество, что про Новый год.

- Праздники-праздниками и выступления, их много. Но ты готовишься сейчас к Eesti Laul, ты выступаешь в полуфинале. Хватает ли времени? Всё ли идет по плану?