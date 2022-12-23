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ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Шок для всех!» Победители эстонского реалити-шоу «Вилла» получили 30 000 на грандиозной финальной вечеринке

Александра Юрман Анналийза Кёсс Таави Сепп
«Шок для всех!» Победители эстонского реалити-шоу «Вилла» получили 30 000 на грандиозной финальной вечеринке
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Фото: Taavi Sepp

В четверг вечером завершился первый сезон самого горячего реалити-шоу Эстонии «Вилла». Elu24 был там, чтобы поделиться фотографиями и весельем с грандиозной финальной вечеринки, которая прошла в столичном квартале Ноблесснер.

Вечером 22 декабря эстонские знаменитости собрались, чтобы посмотреть последнюю серию первого сезона самого горячего реалити-шоу этого года «Вилла». Здесь же был объявлены и победители шоу.

Незадолго до показа финального эпизода все участники были приглашены на сцену, чтобы сыграть в финальную игру. По словам репортера Elu24, который был на вечеринке, волнение перед объявлением победителя достигло своего пика. В этот вечер пришли поболеть за своих любимцев и самые большие поклонники реалити-шоу.

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