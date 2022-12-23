В четверг вечером завершился первый сезон самого горячего реалити-шоу Эстонии «Вилла». Elu24 был там, чтобы поделиться фотографиями и весельем с грандиозной финальной вечеринки, которая прошла в столичном квартале Ноблесснер.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Шок для всех!» Победители эстонского реалити-шоу «Вилла» получили 30 000 на грандиозной финальной вечеринке
«Шок для всех!» Победители эстонского реалити-шоу «Вилла» получили 30 000 на грандиозной финальной вечеринке
Вечером 22 декабря эстонские знаменитости собрались, чтобы посмотреть последнюю серию первого сезона самого горячего реалити-шоу этого года «Вилла». Здесь же был объявлены и победители шоу.
Ключевые слова