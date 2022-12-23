ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Шок для всех!» Победители эстонского реалити-шоу «Вилла» получили 30 000 на грандиозной финальной вечеринке

Вечером 22 декабря эстонские знаменитости собрались, чтобы посмотреть последнюю серию первого сезона самого горячего реалити-шоу этого года «Вилла». Здесь же был объявлены и победители шоу.

Незадолго до показа финального эпизода все участники были приглашены на сцену, чтобы сыграть в финальную игру. По словам репортера Elu24, который был на вечеринке, волнение перед объявлением победителя достигло своего пика. В этот вечер пришли поболеть за своих любимцев и самые большие поклонники реалити-шоу.