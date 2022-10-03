Секс, слезы, 30 000 евро ⟩ «Родителей я бы держала подальше»: в новом эстонском реалити-шоу будут и русскоязычные участники

Как и положено в реалити-шоу, здесь будет все: любовь, дружба, слезы, ссоры. Иной раз градус происходящего на экране обещает накаляться до максимума. Зрители увидят первый эпизод сериала уже сегодня вечером, а вот закрытый предпоказ «Виллы» состоялся в воскресенье на сцене Vaba Lava. На мероприятие пришли Ану Саагим, Грете Пайя и многие другие эстонские знаменитости. Сами участники реалити-шоу впервые увидели себя на большом экране, и мы не могли хотя бы немного не поговорить с ними.

– Диана, с понедельника вся Эстония будет следить за вашей жизнью, какие эмоции ты испытываешь, когда думаешь об этом?

– Мне кажется, это круто! Это опыт, а я обожаю опыт, это то, чего я всегда для себя ищу. Ну последят немножечко. Что-нибудь где-нибудь найдут, какую-нибудь информацию интересненькую... Посмотрим, как это будет, но я очень жду. Буду каждую неделю сидеть и ждать.

– Что на трехнедельных съемках «Виллы» было для тебя самым сложным?

– Для меня это было сложно только потому, что мы говорили на эстонском. У меня эстонский хороший, но на русском я все-таки более свободно разговариваю.

Участница реалити-шоу Диана. Фото: Screenshot

– Почему ты отважилась принять участие в реалити-шоу?