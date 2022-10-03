Такого Эстония еще не видела, заявляют создатели нового реалити-шоу «Вилла». Одиннадцать участников из разных уголков Эстонии отправились в Турцию, где три недели прожили под прицелами камер круглосуточного видеонаблюдения.
Секс, слезы, 30 000 евро ⟩ «Родителей я бы держала подальше»: в новом эстонском реалити-шоу будут и русскоязычные участники
Как и положено в реалити-шоу, здесь будет все: любовь, дружба, слезы, ссоры. Иной раз градус происходящего на экране обещает накаляться до максимума. Зрители увидят первый эпизод сериала уже сегодня вечером, а вот закрытый предпоказ «Виллы» состоялся в воскресенье на сцене Vaba Lava. На мероприятие пришли Ану Саагим, Грете Пайя и многие другие эстонские знаменитости. Сами участники реалити-шоу впервые увидели себя на большом экране, и мы не могли хотя бы немного не поговорить с ними.
– Диана, с понедельника вся Эстония будет следить за вашей жизнью, какие эмоции ты испытываешь, когда думаешь об этом?
– Мне кажется, это круто! Это опыт, а я обожаю опыт, это то, чего я всегда для себя ищу. Ну последят немножечко. Что-нибудь где-нибудь найдут, какую-нибудь информацию интересненькую... Посмотрим, как это будет, но я очень жду. Буду каждую неделю сидеть и ждать.
– Что на трехнедельных съемках «Виллы» было для тебя самым сложным?
– Для меня это было сложно только потому, что мы говорили на эстонском. У меня эстонский хороший, но на русском я все-таки более свободно разговариваю.
– Почему ты отважилась принять участие в реалити-шоу?
– Я очень давно хотела принять участие в каком-нибудь шоу. Опять-таки ради опыта, и тут мне подруга присылает ссылку на анкету. И я пошла на кастинг просто для прикола, почему бы и нет?! Этот прикол обернулся тем, что я сегодня смотрю на себя на большом экране. Деньги – это было последнее, из-за чего я туда пошла. Впрочем, и возможность встретить свою любовь – это скорее дополнение.
– Твои родители будут смотреть это шоу?
– Нет! Моя мама сначала думала посмотреть, она должна была и сегодня сюда прийти. Но в итоге она сказала: знаешь, я лучше не буду это смотреть. А мне это даже лучше. Честно, я бы родителей от этой истории держала подальше. Но если мама захочет посмотреть, она посмотрит… Папа – точно нет, сто процентов – нет!
Диана, 21 год
Диана приехала на «Виллу» из Таллинна. Темперамент жгучей брюнетки с армянскими корнями можно прочувствовать и через экран телевизора. Для нее самое важное в «Вилле», помимо призовых денег – это отношения. Девушка считает своей слабостью то, что иногда слишком быстро влюбляется.
Блондин Стефан признается, что его родной язык – русский. Вот только очень долгое время он на нем не говорил, поэтому сейчас ему легче общаться на эстонском, на нем говорит все его окружение. Долгое время мускулистый парень живет в Таллинне, но родом он из Валга. Там теперь, затаив дыхание, тоже будут смотреть «Виллу».
В первом эпизоде нового реалити-шоу участник Стефан, увы, остался без пары. Так получилось, что никто из девушек симпатичного мускулистого парня не выбрал. Может быть, причина в том, что Стефан и сам себя считает интровертом. На шоу молодой человек отправился для саморазвития.
«Ну да, не получил девочку в этот раз. Но если вы смотрели трейлер «Виллы», то там у меня будет с одной красивой девочкой в одном красивом месте… может, даже получилось что-то», – сохраняет интригу Стефан. Участникам строго-настрого запрещено раскрывать подробности реалити-шоу.
Стефан рассказывает, что на шоу его буквально вытолкали друзья. «Я сам не хотел идти», – признается Стефан. Сложнее всего в трехнедельном проживании на «Вилле» для него было разговаривать с людьми. «Я вообще неразговорчивый человек. Но после этого шоу чувствую себя намного комфортнее», – признается Стефан.
Стефан, 22 года
Родился в Валга. Самая большая страсть парня – забота о своем теле и извлечение из него максимальной пользы. Большую часть времени он проводит в тренажерном зале, иногда принимает ледяные ванны и очень хорошо питается. По словам скромного молодого человека, он еще никогда не состоял в длительных отношениях и надеется найти свои первые серьезные отношения на турецкой вилле.
Долгожданное реалити-шоу «Вилла» Андрея Зевакина и Робина Валтинга начнется сегодня вечером на официальном сайте проекта, каждый эпизод зрителям придется покупать отдельно. Первый эпизод, который вчера показали на открытии, обещает, что шоу будет жарким, как турецкое лето. Настолько масштабного, яркого, в мелочах продуманного реалити-шоу Эстония, пожалуй, еще не видела!
Чтобы найти свою любовь и сразиться за приз в 30 000 евро на роскошную виллу в Турцию приехали одиннадцать участников проекта – пять девушек и шесть парней. Все они словно сошли со страниц глянцевого журнала. Создатели обещают, что оторваться от экранов будет невозможно. Между зажигательными вечеринками, безудержным весельем и разговорами по душам здесь будут и горькие слезы. Зрители увидят красивых людей, проводящих лучшее лето в своей жизни на Средиземноморье, здесь будут и любовь, и драмы.
«Мы собрали одиннадцать человек и отправили их в Турцию. И они там три недели сидели на вилле и занимались тем, чем обычно занимается молодежь. А мы играли с ними в различные игры. Драма тоже была. Там были и любовь, и секс», – рассказывает создатель шоу и его же ведущий, эстонский блогер и музыкант Андрей Зевакин.
У ведущих была отдельная вилла: чтобы не не мешать участникам реалити-шоу проживать свои страсти под прицелами видеокамер.
«Мы сейчас разные эпизоды монтируем, и я точно так же узнаю, что они там говорили, некоторые секреты, которые я еще не знал. Для меня это тоже очень-очень интересно», – говорит Зевакин.
Свой проект Андрей Зевакин и Робин Валтинг вынашивали девять месяцев, отчего и называют его своим малышом. На кастинг «Виллы» пришли две с половиной тысячи человек. В итоге в само шоу попали лишь одиннадцать счастливчиков.
«Мы выбрали шесть мальчиков и пять девочек. Специально нечетное число, чтобы один участник оставался без пары. И он должен путать всем карты, – объясняет Андрей Зевакин. – Мы выбрали тех, кого надо было выбрать. Все участники очень разные, у них разные характеры. Было очень интересно наблюдать, как они общаются между собой».
По словам Андрея Зевакина, было очень интересно наблюдать, как раскрываются и меняются участники реалити-шоу по ходу съемок. Зрителей ждет много интересных перевоплощений и неожиданностей. Как сложатся пары, и сложатся ли вообще, даже посмотрев первый эпизод «Виллы» предугадать невозможно.
«В Эстонии еще такого еще не делали. Призовой фонд – 30 000 – это уже серьезная заявка для нашей страны, – объясняет Зевакин, почему «Вилла» собирается стать самым ярким эстонским реалити-шоу. – В Турции сделано, все красиво! У нас топ-продакшн, у нас новые идеи, у нас красивые люди. Мы хотели сделать что-то такое, что делают за границей – в Англии, Америке».
Оправдает ли амбициозно заявленное новое яркое шоу ожидания зрителей, мы узнаем уже очень скоро. А теперь добро пожаловать на «Виллу»!