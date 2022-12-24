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Кае Каллас предсказали в следующем году головокружительную карьеру. Есть и очень хорошие новости для жителей Эстонии!

Limon.ee
Кае Каллас предсказали в следующем году головокружительную карьеру. Есть и очень хорошие новости для жителей Эстонии!
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. 2022 год.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. 2022 год. Фото: Kenzo Tribouillard

В начале этой рождественской недели эстонский таролог Елена Варик сделала прогноз для известных политических деятелей из Эстонии на 2023 год, а также для мировых политиков. Больше всего удивил прогноз для нынешнего премьер-министра страны Каи Каллас. 

Если хотите ознакомиться с прогнозом таролога на 2023 год для Путина, Зеленского, Кылварта, Пугачевой, читайте наш эксклюзивный материал: 

ВИДЕО 〉 Прогноз таролога Елены Варик на 2023 год: Путина могут арестовать, Каллас ждет повышение, а Пугачеву – много секса!

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