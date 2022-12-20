«Для меня произошедшее не поддается никакой логике. Я еще несколько раз переспросила, действительно ли мне нельзя доесть за ребенком, если он оставит еду, и официантка ответила, что нет, иначе ее (сотрудницу заведения – прим.ред.) оштрафуют», – рассказывает мать, посетившая Babyback Ribs & BBQ. Ресторан опровергает эти обвинения.
Для подписчиков
МАТЬ В ШОКЕ ⟩ Популярный ресторан отказал клиентке с ребенком в блюдах из детского меню. По невероятной причине!
Популярный ресторан отказал клиентке с ребенком в блюдах из детского меню. По невероятной причине!
Несколько дней назад мы писали о том, как сотрудники Circle K в Тарту отказались продать детский набор взрослому, потому что с ним не было ребенка. Оказывается, в Эстонии есть и другие подобные запутанные случаи, связанные с ресторанным питанием для детей.