КАК ТАК? ⟩ Работники Circle K не продали клиенту детский набор, потому что тот пришел без ребенка

«Сын дома болеет. У него проснулся аппетит. Дома ничего не ел и попросил, чтобы я принес ему детский набор. Я был рад, что он проголодался», - рассказал Артур порталу Elu24, который приехал за набором на заправочную станцию Circle K в центре города Тарту.

«Но мне не продали детский набор. Сказали, что для этого непременно должен быть ребенок вместе со мной. Объяснил работнице, что ребенок дома болеет, но это не помогло. Я был в шоке. Ушел», - говорит он.

«Позвонил в службу поддержки клиентов, мне показалось, что там всем было всё равно на мою проблему. Надеялся хоть там получить какой-то совет или услышать решение проблемы. Сотрудница просто сказала, что передаст информацию своим коллегам, но в ее силах было решить эту проблему незамедлительно, разве нет?» - спрашивает Артур, которому удалось купить детский набор на заправочной станции Terminal.

Circle K приносит извинения и хочет пообщаться с клиентом лично

Коммерческий директор компании Circle K Диана Вейгель объясняет, что ситуация, произошедшая с клиентом на заправочной станции, была недоразумением. «Искренние извинения клиенту за причиненные неудобства», - говорит она.