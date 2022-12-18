В пятницу вечером Артур захотел купить своему ребенку детский набор на заправочной станции Circle K. Но поскольку ребенок из-за болезни остался дома, то работники отказались продавать данный набор. «Переспросил несколько раз, это что, шутка? У меня нет слов!» - говорит недовольный клиент.
КАК ТАК? ⟩ Работники Circle K не продали клиенту детский набор, потому что тот пришел без ребенка
«Сын дома болеет. У него проснулся аппетит. Дома ничего не ел и попросил, чтобы я принес ему детский набор. Я был рад, что он проголодался», - рассказал Артур порталу Elu24, который приехал за набором на заправочную станцию Circle K в центре города Тарту.
«Но мне не продали детский набор. Сказали, что для этого непременно должен быть ребенок вместе со мной. Объяснил работнице, что ребенок дома болеет, но это не помогло. Я был в шоке. Ушел», - говорит он.
«Позвонил в службу поддержки клиентов, мне показалось, что там всем было всё равно на мою проблему. Надеялся хоть там получить какой-то совет или услышать решение проблемы. Сотрудница просто сказала, что передаст информацию своим коллегам, но в ее силах было решить эту проблему незамедлительно, разве нет?» - спрашивает Артур, которому удалось купить детский набор на заправочной станции Terminal.
Circle K приносит извинения и хочет пообщаться с клиентом лично
Коммерческий директор компании Circle K Диана Вейгель объясняет, что ситуация, произошедшая с клиентом на заправочной станции, была недоразумением. «Искренние извинения клиенту за причиненные неудобства», - говорит она.
«Продаваемые на Circle K детские наборы могут купить все наши клиенты независимо от возраста. А вот школьный набор можно приобрести только на основании ученического билета. Мы свяжемся с клиентом и принесем ему извинения лично», - заключила Вейгель.