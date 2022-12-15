14 декабря в Таллинне в клубе CatHouse со своим сольным концертом выступила Монеточка. Следующими городами станут Рига, Вильнюс и Тель-Авив. Журналисту портала Limon удалось поговорить с певицей до концерта и узнать много всего интересного! Смотри эксклюзивное интервью.
Монеточка в Таллинне: «Я говорю о войне в каждом интервью, даже если меня не спрашивали»
Прошло чуть больше полугода с последнего концерта Монеточки и NoizeMC в Таллинне. За последнее время жизнь Лизы сильно поменялась, ведь теперь она стала мамой прекрасной девочки Нины.
Какой самый необычный пункт в райдере появился у Монеточки? Может ли что-то заставить певицу не выйти на сцену? Как удается совмещать материнство и концертную деятельность? Что думает Лиза об эстонской публике?
Смотри эксклюзивное интервью с Монеточкой на limon.ee
– Как изменилась твоя рабочая составляющая, с учетом того, что ты в тур приехала с ребенком?
– Сейчас я во всем ориентируюсь только на ребенка. С точки зрения концертов сложнее стало организаторам, теперь я не могу выходить на сцену каждый день: мне нужен отдельный день на переезд, я не могу путешествовать на долгом автотранспорте, нужен либо паром, либо поезд. Появилось много новых условий для комфортной работы.
Я очень ценю то, что можно работать всей семьей.
– Какой самый необычный пункт в твоем райдере?
– Фитбол. В каждом отельном номере должен находиться фитбол.
– Что может заставить тебя не выйти на сцену?
– Слабое место артиста – его слушатели. Когда ты понимаешь, что это не закрытое мероприятие и люди приходят по билетам специально на твой концерт, послушать твое творчество, ты не можешь их подвести. Даже если организаторы все напутают и все сделают не так, что бы они не сделал – ты все равно выйдешь на сцену.
– С каким посылом ты выходишь на сцену в этом туре?
– Конечно с антивоенным. Я каждый концерт стараюсь уделять этому внимание – своей антивоенной позиции. Это топ тем которые меня волнуют и не дают спокойно спать по ночам.
Я стараюсь говорить о войне везде, в каждом интервью, даже если меня об этом никто не спрашивает.
Я вижу, что на каждом концерте есть люди, которые не хотят это слышать, но я пока еще не дала себе разрешение эту тему игнорировать.
– С кем из российских и украинских звезд ты сейчас поддерживаешь связь?
– С Ваней Нойзом, с Влади из Касты. Я и раньше не со многими общалась, но слава Богу ни с кем не пришлось рвать связь. Все мои друзья меня не разочаровали. Из украинских звезд я очень дружу с группой Нервы, они даже приезжали к нам в гости в Вильнюс.
– В Таллинне ты не в первый раз. Какие у тебя впечатления от города?
– Публика прекрасная, поэтом я и решила вернуться сюда во второй раз, так как у меня не было возможности выбрать 20-30 городов, а надо было сделать выбор из пяти шести штучек, и я поехала именно в те места, куда больше всего хочется, в которых я уверена, где мне очень понравилось, и Таллинн, конечно, попал в это число.
Своим слушателям хочу пожелать, чтобы для них следующий год был хоть сколько-нибудь лучше чем этот. Для людей, которые живут в России, Украине, Белоруси, давно не было настолько тяжелого и мучительного года.