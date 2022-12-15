Монеточка в Таллинне: «Я говорю о войне в каждом интервью, даже если меня не спрашивали»

– С каким посылом ты выходишь на сцену в этом туре?

– Конечно с антивоенным. Я каждый концерт стараюсь уделять этому внимание – своей антивоенной позиции. Это топ тем которые меня волнуют и не дают спокойно спать по ночам.

Я стараюсь говорить о войне везде, в каждом интервью, даже если меня об этом никто не спрашивает.

Я вижу, что на каждом концерте есть люди, которые не хотят это слышать, но я пока еще не дала себе разрешение эту тему игнорировать.

– С кем из российских и украинских звезд ты сейчас поддерживаешь связь?

– С Ваней Нойзом, с Влади из Касты. Я и раньше не со многими общалась, но слава Богу ни с кем не пришлось рвать связь. Все мои друзья меня не разочаровали. Из украинских звезд я очень дружу с группой Нервы, они даже приезжали к нам в гости в Вильнюс.

– В Таллинне ты не в первый раз. Какие у тебя впечатления от города?

– Публика прекрасная, поэтом я и решила вернуться сюда во второй раз, так как у меня не было возможности выбрать 20-30 городов, а надо было сделать выбор из пяти шести штучек, и я поехала именно в те места, куда больше всего хочется, в которых я уверена, где мне очень понравилось, и Таллинн, конечно, попал в это число.