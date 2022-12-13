Уже сегодня на нашем портале выйдет репортаж о том, как жители Таллинна справляются с последствиями бурана, накрывшего вчера, 12 декабря, всю Эстонию, который получил название «Биргит». Дорожные условия по всей стране были ужасными, но именно в такие моменты понимаешь, что вокруг много добрых и отзывчивых людей, готовых помочь тем, кому эта помощь необходима.
ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ! ⟩ Мир не без добрых людей: трое мужчин помогали жителям Ласнамяэ выбраться из снежного плена
В редакцию портала Limon.ee написал участник группы EZ-дуны! в Facebook и рассказал, что вчера трое жителей Таллинна – Юрий, Игорь и Андрей – катались по улицам и дворам района Ласнамяэ, бескорыстно помогая попавшим в снежные ловушки людям.
«У нас было шесть крепких мужских рук в тёплых перчатках, лопаты, трос, видеокамера и хорошее настроение», – пишет Андрей.
Мужчинам звонили и из Ласнамяэ, и из Мустамяэ. В том числе, в «Бюро добрых услуг», как сами себя назвали таллиннские альтруисты, обратилась женщина, чей сосед не мог выехать.
Юрий сказал, по статистике вчера им чаще звонили женщины. Мужчины, судя по всему, пытались справиться своими силами. Игорь отметил, что зимой в каждом багажнике обязательно должен быть трос, крюк и лопата.
Мы уже писали, что вчера мужчины на внедорожниках помогли нескольким автобусам, застрявшим в снежном плену, выбраться в таллиннском районе Пяэскюла.
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