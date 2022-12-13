ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ! ⟩ Мир не без добрых людей: трое мужчин помогали жителям Ласнамяэ выбраться из снежного плена

Уже сегодня на нашем портале выйдет репортаж о том, как жители Таллинна справляются с последствиями бурана, накрывшего вчера, 12 декабря, всю Эстонию, который получил название «Биргит». Дорожные условия по всей стране были ужасными, но именно в такие моменты понимаешь, что вокруг много добрых и отзывчивых людей, готовых помочь тем, кому эта помощь необходима.