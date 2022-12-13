Когда в ночь на понедельник всем посоветовали оставаться дома из-за метели, некоторые активные горожане выехали на своих внедорожниках на улицы города, чтобы помочь попавшим в снежный плен. «Большое спасибо мужчинам на внедорожниках, которые вчера всю ночь помогали нуждающимся», – говорит Кайре.
ВИДЕО ⟩ Трое против одного: внедорожники выехали на помощь застрявшему в снегу автобусу
Кайре отправила редакции Elu24 ссылку на видео с просьбой передать благодарность мужчинам на внедорожниках, которые в понедельник вечером помогли нескольким автобусам выбраться из снежного плена. «Большое спасибо мужчинам на внедорожниках, которые вчера весь вечер помогали нуждающимся. Давно я не видела такой доброты», – говорит она. «У автобуса были проблемы в течение очень долгого времени», – добавляет она и делится видео TikTok, в котором показано, как три внедорожника помогают автобусу выбраться из снега.
@ridindirty1 Let us know if you need help in the comments #offroad #estonia #4x4 #jeep #wrangler #cherokee #xj #ranger #snowstorm #4x4help #tallinn ♬ Praise The Lord (Da Shine) (Durdenhauer Edit) - Durdenhauer & A$AP Rocky
В группе EZ-дуны! в Facebook Наталья также благодарит тех же мужчин, которые пришли помочь автобусу, застрявшему в Пяэскюла.
«Огромное спасибо молодым людям, приехавшим на этих машинах. Они помогли вызволить автобус из снежного плена. И не только мой. Если бы не они, то пришлось бы мне и другим водителям автобусов до поздней ночи ждать помощи. Дай Бог им крепкого здоровья, счастья и удачи во всех их делах», – говорит Наталья.