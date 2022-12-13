ВИДЕО ⟩ Трое против одного: внедорожники выехали на помощь застрявшему в снегу автобусу

Кайре отправила редакции Elu24 ссылку на видео с просьбой передать благодарность мужчинам на внедорожниках, которые в понедельник вечером помогли нескольким автобусам выбраться из снежного плена. «Большое спасибо мужчинам на внедорожниках, которые вчера весь вечер помогали нуждающимся. Давно я не видела такой доброты», – говорит она. «У автобуса были проблемы в течение очень долгого времени», – добавляет она и делится видео TikTok, в котором показано, как три внедорожника помогают автобусу выбраться из снега.

В группе EZ-дуны! в Facebook Наталья также благодарит тех же мужчин, которые пришли помочь автобусу, застрявшему в Пяэскюла.