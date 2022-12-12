ВИДЕО ⟩ Возмутительное поведение пассажира в поезде Elron: за такое люди захотели надавать ему по мозгам

«Рядом с ребенком так себя вести? Лично я, если вижу беременную женщину или мать с коляской, прохожу мимо или тушу сигарету», - комментирует аноним видео, загруженное в TikTok, на котором видно, как мужчина прикуривает сигарету в поезде Elron на глазах у ребенка в коляске. О похожей ситуации в таллиннском ресторане McDonald’s сегодня уже писал портал Limon.ee. Неужели курение в общественных местах снова разрешено?