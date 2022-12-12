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ВИДЕО ⟩ Возмутительное поведение пассажира в поезде Elron: за такое люди захотели надавать ему по мозгам

Мерилин Няреп
Возмутительное поведение пассажира в поезде Elron: за такое люди захотели надавать ему по мозгам
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Поезд Elron, снимок иллюстративный
Поезд Elron, снимок иллюстративный Фото: Arvo Meeks

«Рядом с ребенком так себя вести? Лично я, если вижу беременную женщину или мать с коляской, прохожу мимо или тушу сигарету», - комментирует аноним видео, загруженное в TikTok, на котором видно, как мужчина прикуривает сигарету в поезде Elron на глазах у ребенка в коляске. О похожей ситуации в таллиннском ресторане McDonald’s сегодня уже писал портал Limon.ee. Неужели курение в общественных местах снова разрешено? 

В пятницу в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в черной куртке курит сигарету посреди поезда Elron. Видео было размещено в TikTok. 

Перед ним стоят две женщины, слева от него - пассажир в инвалидном кресле, а позади него - родитель с маленьким ребенком в коляске. Это же видео появилось в почтовом ящике портала Elu24 с вопросом: «Почему никто не отреагировал?»

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