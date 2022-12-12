«Да мне п**бать!» Девушка-подросток решила устроить перекур в таллиннском McDonald’s

В распоряжении редакции портала Limon.ee несколько недель назад оказалось видео, на котором запечатлен вопиющий случай, произошедший в ресторане быстрого питания McDonald’s на улице Виру в Старом городе Таллинна. Охранник компании G4S, работающий в ресторане, вмешался и выставил за дверь эту самую Лизу.

На видео запечатлено, как (судя по всему) несовершеннолетняя девушка прикуривает сигарету внутри заведения быстрого питания, после чего охранник выгнал ее на улицу. Несмотря на то, что охранник вовремя среагировал и отправил девушку на улицу, по пути к выходу молодой человек решил, что и ему надо внести свою лепту и стал толкать нарушающую правила общественного порядка девочку, а затем и вовсе толкнул ее в живот.

Мы отправили запрос по этому случаю в сам McDonald’s, в полицию и в охранную фирму G4S, которая обслуживает рестораны сети.

Владимир Яневский, исполнительный директор сети ресторанов McDonald’s в странах Балтии, не смог прокомментировать эту тему.

Руководитель по коммуникациям AS G4S Eesti Максим Тууль сказал:

«Действительно, 30 ноября сотрудник службы безопасности вывел курящего подростка из Viru McDonalds. После этого подростки, снятые на видео, ушли из ресторана McDonald’s».

В Департаменте полиции и погранохраны на запрос ответили, что они не располагают информацией по поводу этого инцидента, поскольку охранник на месте справился сам.