Жителей Эстонии ждут новогодние приключения в Пузырляндии. Шоу пузырей уже приезжало к нам осенью, но с другим представлением, смотрите интервью с организаторами ЗДЕСЬ!
Веселое надувательство! ⟩ Маленьких таллиннцев ждет яркое новогоднее шоу
Детей и их родителей приглашают в волшебную страну Пузырляндию, где в лаборатории самого известного мыльного изобретателя и выдумщика Пузырика кипит работа над формулой самого-самого красивого мыльного пузыря счастья!
Спектакли пройдут 14 декабря, в 18:00, в Культурном центре Кохтла-Ярве, и 16 декабря, в 18:00, в Таллинне, в Центре русской культуры.
Пузырику помогают его верные друзья: Мылочка-отличница мыльного образования, Фея Волшебновна – мудрая учительница мыльно-пузырной школы, Академик Чудик - пузырный ученый и великий мыльный мудрец! И, конечно же, дети, самые главные зрители Пузырляндии!
Приготовьтесь к настоящему новогоднему мыльному приключению! Будет очень весело и интересно!
Нужно отгадывать пузырные загадки, помогать Мылочке и Пузырику весельем и аплодисментами, сразится с вредным Магистром Надувателем и превратить все его дразнительные и страдательные пузыри в "смеятельные"!
Каждый ребенок получит новогодний сюрприз.
Детям до 4 лет вход бесплатный (сидя на коленях у взрослого).