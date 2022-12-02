Веселое надувательство! ⟩ Маленьких таллиннцев ждет яркое новогоднее шоу

Детей и их родителей приглашают в волшебную страну Пузырляндию, где в лаборатории самого известного мыльного изобретателя и выдумщика Пузырика кипит работа над формулой самого-самого красивого мыльного пузыря счастья!

Спектакли пройдут 14 декабря, в 18:00, в Культурном центре Кохтла-Ярве, и 16 декабря, в 18:00, в Таллинне, в Центре русской культуры.

Фото: Фото организатора

Пузырику помогают его верные друзья: Мылочка-отличница мыльного образования, Фея Волшебновна – мудрая учительница мыльно-пузырной школы, Академик Чудик - пузырный ученый и великий мыльный мудрец! И, конечно же, дети, самые главные зрители Пузырляндии!

Приготовьтесь к настоящему новогоднему мыльному приключению! Будет очень весело и интересно!

Нужно отгадывать пузырные загадки, помогать Мылочке и Пузырику весельем и аплодисментами, сразится с вредным Магистром Надувателем и превратить все его дразнительные и страдательные пузыри в "смеятельные"!

Каждый ребенок получит новогодний сюрприз.

Детям до 4 лет вход бесплатный (сидя на коленях у взрослого).