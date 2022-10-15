«Мы едем с целью надувательства!» Украинские артисты везут в Эстонию необычный багаж

– Сложно ли это – устроить королевство Шарляндию в Таллинне? Что случается с воздушными шарами после представления?

– Шаров для шоу используется много, около двух тысяч на каждое представление. Часть сценических конструкций из шаров ездит с нами из города в город, ведь на их изготовление уходит по 30-30 часов. А часть шаров разлетаются в руки маленьких зрителей, их разбрасывают клоуны, артисты, да и в прямом смысле, во время шоу они сыпятся с потолка. Периодически какой-нибудь маленький зритель уходит в воздушной короне короля или в короне принцессы.

Фото: Like Production Europe

– Расскажите про актерский состав представления. Кто в нем задействован? Как проектировались и изготавливались костюмы?

– В этом шоу шесть артистов. Это акробатка, циркачи, клоуны, и актеры. А поддерживают работу еще четыре «шародува» или «надувателя».

– Как происходит взаимодействие с публикой?

– Я очень люблю находиться в зале во время представления, потому что можно наблюдать, как взрослые ведут себя как дети. А все дети хохочут, поддерживают артистов, подпрыгивают в креслах от эмоций и неудержимой радости.

Фото: Like Production Europe

– С таким количеством представлений, наверняка, у вас и без курьезов не обходится?

– Курьезов в жизни лицедейской всегда много. Особенно смешными они оказываются с шарами. Во время спектакля, например, артисты надувают гигантский воздушный шар, в который помещается человек на сцене, а ветродуй его моментально всасывает внутрь. Это вызвало ненаигранное недоумение у артистов, а публика залилась хохотом. Или когда пограничный контроль проверяет документы у нашей группы и задает вопрос о цели визита в страну, артисты серьезно так отвечают: мы едем с целью надувательства!

Фото: Like Production Europe