Артисты из Польши пообещали надуть в Таллинне тысячи воздушных шаров. Мы пообщались с командой Like Production Europe в преддверии их приезда в Эстонию.
«Мы едем с целью надувательства!» Украинские артисты везут в Эстонию необычный багаж
Все родители знают, чем порадовать ребенка. Конечно же, воздушными шарами! А представьте, что их – тысяча! Или даже несколько тысяч! 22 октября компания Like Production Europe устраивает в Таллинне музыкально-интерактивное «Шоу воздушных шаров»
Коллектив Like Production Europe уже много лет занимается организацией оригинальных детских шоу, изначально артисты из Украины, но сейчас базируются в Польше. Продюсер «Шоу воздушных шаров» Наталия Авдошина говорит, что гастроли креативной группы начинаются еще на границе. «Когда пограничный контроль проверяет документы у группы и задает вопрос о цели визита в страну, группа отвечает: мы едем с целью надувательства», – с улыбкой рассказывает Авдошина.
– Наталия, расскажите, пожалуйста, про ваше турне, в каких городах вы выступите помимо Таллинна?
– В рамках осеннего гастрольного тура мы сыграем для зрителей 22 городов. Это Вильнюс и Паневежис в Литве, Рига в Латвии. В Эстонии это Тарту, Таллинн, Нарва и Йыхвы. Дальше поедем в Польшу, где выступим еще в пятнадцати городах.
– Насколько большой командой вы путешествуете?
– Наша веселая команда – это десять человек, два автобуса и 2000 шариков на каждом выступлении.
– Действия вашего интерактивного шоу проходят в сказочной стране Шарляндии. Как она выглядит, из чего состоит? Кто ее придумал и спроектировал?
– Идея Шарляндии возникла тогда, когда мы решили помечтать с детьми, где же всегда весело, справедливость всегда торжествует и все может быть! А шары – это один из самых понятных языков для детей. Вот мы и реализовали эту фантазию на сцене, чтобы дети разных городов и разных стран могли наполниться счастьем.
– Сложно ли это – устроить королевство Шарляндию в Таллинне? Что случается с воздушными шарами после представления?
– Шаров для шоу используется много, около двух тысяч на каждое представление. Часть сценических конструкций из шаров ездит с нами из города в город, ведь на их изготовление уходит по 30-30 часов. А часть шаров разлетаются в руки маленьких зрителей, их разбрасывают клоуны, артисты, да и в прямом смысле, во время шоу они сыпятся с потолка. Периодически какой-нибудь маленький зритель уходит в воздушной короне короля или в короне принцессы.
– Расскажите про актерский состав представления. Кто в нем задействован? Как проектировались и изготавливались костюмы?
– В этом шоу шесть артистов. Это акробатка, циркачи, клоуны, и актеры. А поддерживают работу еще четыре «шародува» или «надувателя».
– Как происходит взаимодействие с публикой?
– Я очень люблю находиться в зале во время представления, потому что можно наблюдать, как взрослые ведут себя как дети. А все дети хохочут, поддерживают артистов, подпрыгивают в креслах от эмоций и неудержимой радости.
– С таким количеством представлений, наверняка, у вас и без курьезов не обходится?
– Курьезов в жизни лицедейской всегда много. Особенно смешными они оказываются с шарами. Во время спектакля, например, артисты надувают гигантский воздушный шар, в который помещается человек на сцене, а ветродуй его моментально всасывает внутрь. Это вызвало ненаигранное недоумение у артистов, а публика залилась хохотом. Или когда пограничный контроль проверяет документы у нашей группы и задает вопрос о цели визита в страну, артисты серьезно так отвечают: мы едем с целью надувательства!
Совсем скоро артисты Like Production Europe приедут в Эстонию и привезут с собой огромное количество воздушных шаров. Этот атрибут всем понятен и горячо любим как детьми абсолютно любых возрастов, так и взрослыми. Воздушный шар – это символ веселья, поэтому и команда этого шоу, и зрители на это самое веселье просто обречены. В конце концов, вспомните слова ослика Иа-Иа из мультфильма про Винни-Пуха: никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик!