ГАЛЕРЕЯ ⟩ Подростки из Таллинна и не только показали, как влюбить в себя публику

Мы уже показывали вам, как прошел первый день фестиваля , а теперь спешим поделиться красочной галереей со второго дня.

В этом году свои музыкальные и танцевальные номера продемонстрировали коллективы из пяти стран – Эстонии, Латвии, Литвы, Италии и Украины. Если в первый день свои номера демонстрировали юные таланты, то во второй день фестиваля выступали ребята постарше. Пассажирам парома Baltic Queen пришлось в этот вечер нелегко: восторженные, они чуть не отбили себе ладони – так отчаянно аплодировали!