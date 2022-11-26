23 и 24 ноября на пароме Baltic Queen прошел международный творческий фестиваль «Осенний Калейдоскоп 2022». Организатор яркого праздника – таллиннская школа моды и танцы Max Moda.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Подростки из Таллинна и не только показали, как влюбить в себя публику
«Осенний Калейдоскоп 2022»
Подростки из Таллинна и не только показали, как влюбить в себя публику
Мы уже показывали вам, как прошел первый день фестиваля, а теперь спешим поделиться красочной галереей со второго дня.
В этом году свои музыкальные и танцевальные номера продемонстрировали коллективы из пяти стран – Эстонии, Латвии, Литвы, Италии и Украины. Если в первый день свои номера демонстрировали юные таланты, то во второй день фестиваля выступали ребята постарше. Пассажирам парома Baltic Queen пришлось в этот вечер нелегко: восторженные, они чуть не отбили себе ладони – так отчаянно аплодировали!