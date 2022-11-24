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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот что в среду вечером происходило на пароме Baltic Queen

Таллинн – Стокгольм
Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
Вот что в среду вечером происходило на пароме Baltic Queen
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В среду вечером, 23 ноября, за час до отправления круизного судна Baltic Queen из Таллинна в Стокгольм в шоу-баре начался международный творческий фестиваль «Осенний Калейдоскоп 2022». Организатор яркого праздника – таллиннская школа моды и танцы Max Moda.

«Из-за короноограничений нам пришлось сделать паузу. Два года мы не могли устроить наш фестиваль творчества и танца на пароме», – говорит руководитель Max Moda Максим Хлебников. Но теперь шоу вновь продолжается!

Фото: Konstantin Sednev

В этом году свои музыкальные и танцевальные номера показывают коллективы из пяти стран – Эстония, Латвия, Литва, Италия и Украина. Международный фестиваль на борту круизного судна продлится два дня – 23 и 24 ноября.

Фото: Konstantin Sednev

Если вчера свои умения активно аплодирующей публике демонстрировали юные таланты, то сегодня вечером выступят ребята постарше.

Фото: Konstantin Sednev

На «Осенний Калейдоскоп 2022» собрались 424 участника, самым младшим из которых всего по три года. Юных артистов на борту сопровождают педагоги и родители, а это еще почти 200 человек.

Фото: Konstantin Sednev

Портал Limon.ee побывал на этом ярком празднике детского творчества. Смотрите нашу галерею!

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