В среду вечером, 23 ноября, за час до отправления круизного судна Baltic Queen из Таллинна в Стокгольм в шоу-баре начался международный творческий фестиваль «Осенний Калейдоскоп 2022». Организатор яркого праздника – таллиннская школа моды и танцы Max Moda.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот что в среду вечером происходило на пароме Baltic Queen
«Из-за короноограничений нам пришлось сделать паузу. Два года мы не могли устроить наш фестиваль творчества и танца на пароме», – говорит руководитель Max Moda Максим Хлебников. Но теперь шоу вновь продолжается!
В этом году свои музыкальные и танцевальные номера показывают коллективы из пяти стран – Эстония, Латвия, Литва, Италия и Украина. Международный фестиваль на борту круизного судна продлится два дня – 23 и 24 ноября.
Если вчера свои умения активно аплодирующей публике демонстрировали юные таланты, то сегодня вечером выступят ребята постарше.
На «Осенний Калейдоскоп 2022» собрались 424 участника, самым младшим из которых всего по три года. Юных артистов на борту сопровождают педагоги и родители, а это еще почти 200 человек.
Портал Limon.ee побывал на этом ярком празднике детского творчества. Смотрите нашу галерею!